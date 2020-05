Rory Stewart, candidat à la mairie de Londres, jette l'éponge à cause du coronavirus

L'ex-ministre conservateur , qui menait campagne en s'invitant sur le canapé des Londoniens, a annoncé mercredi qu'il renonçait à briguer la mairie de la capitale britannique l'an prochain à cause du nouveau coronavirus. Si le "défi considérable de concourir en tant qu'indépendant était faisable en temps normal dans une campagne normale", il juge dans un message sur Twitter que c'est impossible dans les circonstances actuelles.

En raison de la pandémie, les élections locales qui devaient se tenir en mai à Londres et dans de nombreuses autres municipalités ont été reportées à 2021. Afin de mieux appréhender les problèmes des habitants, Rory Stewart, 47 ans, avait choisi d'arpenter à pied les rues de Londres, de s'inviter chez eux et de dormir sur leur canapé. Cet ancien ministre du Développement international sous Theresa May avait affronté Boris Johnson dans la course à Downing Street l'été dernier. Il avait claqué la porte du gouvernement juste avant l'arrivée de M. Johnson au poste de Premier ministre.

Ancien soldat, Rory Stewart a été diplomate en Indonésie, dans les Balkans et en Irak. Il a dirigé une association caritative à Kaboul et est aussi un écrivain à succès, grâce à son livre sur sa traversée solitaire de l'Afghanistan à pied il y a 20 ans. Du fait de ses voyages à travers le monde, certains lui ont prêté une activité d'espion, comme son père. Ce que l'intéressé a toujours refuser de confirmer.