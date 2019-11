Robert C. Norris, le cow-boy de Marlboro, mort sans jamais avoir fumé

Un stetson et une cigarette allumée à la main. Robert C. Norris a incarné l’homme Marlboro, le "Marlboro Man", aux Etats-Unis et en Europe pendant 14 ans. Et pourtant, il n’avait jamais fumé. Robert C. Norris vient de mourir à l’âge de 90 ans, comme l’a annoncé le ranch qu’il avait fondé dans l’Etat du Colorado.

C’est à l’âge de 26 ans que Robert C. Norris devient l’homme Marlboro. Des émissaires du cigarettier repèrent la photo de cet authentique cow-boy dans un magazine. Il y apparaît au côté l’acteur Jean Wayne. Marlboro, dont les cigarettes ont à l’origine été conçues pour les femmes veut masculiniser son public et a une idée: proposer à Robert Norris d’incarner ses produits dans ses "commercials", ses publicités. L’homme accepte après une petite période de réflexion.

Ami de John Wayne

Bob, le surnom de Robert C. Norris, dira qu’il a aimé son nouveau rôle, mettant en avant dans les publicités un monde qu’il connaissait bien dans la vraie vie : celui des chevaux, des ranches et du bétail. "Sa carrière d’acteur aurait pu se poursuivre lorsque John Wayne lui proposa un rôle dans le film "Big Jake" en 1971", rappellent Tee cross Rranches, la société qui gère le ranch de Bob dans un communiqué. "Mais il préféra entamer une amitié avec l’acteur. Il l’aida à démarrer une exploitation dans le monde du bétail. John Wayne assistait même aux ventes de Bob."

Un mauvais exemple pour ses enfants

Mais Robert C. Norris était de moins en moins à l’aise avec son image auprès du grand public et des jeunes générations. Il décide de cesser sa collaboration avec Marlboro. "Bob n’était pas fumeur et il estimait qu’il montrait un mauvais exemple à ses propres enfants." Sur CNN, son fils Bobby Morris, raconte que "mon père était un vrai cow-boy de cœur". Il ajoute : "Il nous disait toujours : vous ne devez jamais fumé. Et on lui répondait : mais pourquoi alors tu fais la pub de Marlboro ? Et c’est là qu’il a appelé Philip Morris pour leur dire qu’il arrêtait les publicités pour Marlboro."

Développant son exploitation de 63.000 hectares, Robert C. Norris, né le 10 avril 1929, devint un acteur majeur dans ce secteur. Jusque récemment, celui-ci s’impliquait encore dans les affaires de son ranch.

Il faut savoir que la marque de cigarettes a compté une douzaine de "Marboro Men" différents depuis 1966 dont Robert C. Norris, certains sont apparus dans des campagnes pour la presse écrite, l'affichage ou le petit écran.

Il y a quelques années, deux acteurs Wayne Mc Laren et David McLean décident de mener de médiatiques actions anti-tabac.

Cinq "Marlboro Men" seraient morts d'une maladie liée au tabac.