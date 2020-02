Rire pour oublier les bombes : ce père Syrien a inventé un "jeu" pour que sa fille n'ait plus peur de la guerre

Ils attendent en chuchotant doucement… Soudain, un bruit sourd. Et la petite fille éclate de rire pendant que les yeux de son père hésitent entre l’effroi et la joie. La vidéo, à voir ci-dessus, a fait le tour des réseaux sociaux ces derniers jours. Et ce qui ressemble à un jeu entre un père et sa fille cache en fait une autre réalité. Abdullah Mohammad vit dans la région d’Idlib avec sa femme et sa fille, la où l’armée du régime est toujours à l’offensive avec le soutien de son allié russe.

Le bruit qu’on entend dans la vidéo, c’est celui des bombardements. Pour éviter que sa fille de trois ans ne panique, Abdullah a donc inventé ce jeu qui consiste à rire dès qu’une explosion retentit. "J’ai eu l’idée en voyant des enfants jouer avec des pétards. Ma fille a eu peur. Donc je l’ai emmenée sur le balcon et je lui ai expliqué qu’il ne fallait pas s’inquiéter, que les enfants étaient en train de jouer", raconte-t-il dans la vidéo ci-dessous.

Nous n’avons pas d’autre endroit où aller

"Quelques jours plus tard, il y a eu des frappes aériennes et elle a eu peur à nouveau. Donc je lui ai dit que c’était le même son que quand les enfants jouaient, qu’il ne fallait pas avoir peur." L’idée fait immanquablement penser au film "La vie est belle" où un père joué par Roberto Begnini fait croire à son fils que leur vie dans un camp de concentration n’est qu’un jeu dont le but est de remporter un char d’assaut.

Abdullah estime que "[sa] situation est meilleure que celle de ceux qui vivent dans des camps". Pour ce père de famille, après neuf ans de guerre, les bombardements font partie de "la routine dans un pays qui se meurt". Il précise qu’il est à présent à Sarmada, à la frontière avec la Turquie. "On ne sait pas combien de temps on va rester ici. Nous n’avons pas d’autre endroit où aller."

