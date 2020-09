Pour ou contre l'entrée de Rimbaud et Verlaine au Panthéon ? Le débat fait rage dans le monde littéraire français

L’idée de transférer leurs cendres au Panthéon a germé dans le cerveau de quelques intellectuels et journalistes français, qui ont aussitôt fait circuler une pétition , destinée à convaincre le président Macron, seul détenteur des clés du Panthéon, où reposent les plus hauts serviteurs de la République. Et où les écrivains ne sont pas légion : Rousseau, Voltaire, Victor Hugo, Emile Zola, André Malraux et Alexandre Dumas.

Ca vous dirait d'être enterré pour l'éternité avec votre ex ? Je pose la question parce que c'est ce qu'on vient de proposer pour Verlaine et Rimbaud au Panthéon. Ce n'était pas un couple. Ils étaient séparés. Ils avaient eu d'autres amours. Ils vivaient à 8884 km de distance. pic.twitter.com/Pxkp7Pfahi

La pétition, initiée par Jean-Luc Barré, éditeur d’une biographie de Rimbaud, Frédéric Martel, journaliste, et l’écrivain Nicolas Idier (par ailleurs plume du Premier ministre Jean Castex) circule depuis trois jours.

La nouvelle ministre de la Culture Roselyne Bachelot l’a signée avec enthousiasme. Dans le magazine français Le Point, elle s’exclame : "Le fait de faire entrer ces deux poètes qui étaient amants, ensemble, au Panthéon, aurait une portée qui n’est pas seulement historique ou littéraire, mais profondément actuelle !"

Le Panthéon, lieu d’inclusion ?

L’idée choque la famille de Rimbaud. Son arrière-petite-nièce, Jacqueline Teissier-Rimbaud estime ainsi que "si les deux poètes font leur entrée au panthéon, tout le monde va penser 'homosexuels', mais ce n’est pas vrai, Rimbaud n’a pas commencé sa vie avec Verlaine et ne l’a pas terminée avec lui, ce sont juste quelques années de sa jeunesse."

Pour Olivier Bivort, spécialiste des deux poètes, et professeur de littérature à l’université de Venise, l’homosexualité des deux hommes a été un épisode fugace de leur vie. "Introduire dans la société française une sorte d’égalitarisme où toutes les tendances devraient être représentées dans cette grande maison des morts qu’est le Panthéon, en dépit de ce que sont les personnes dans leur vie et dans leurs écrits est absurde. Ni Rimbaud ni Verlaine ne représentent l’institution républicaine française", estime-t-il.

Deux rebelles

Olivier Bivort poursuit : "Rimbaud, c’est un révolté contre tout ce qui représente l’institution d’un point de vue politique, social culturel ou scientifique. Si Rimbaud part en Orient c’est qu’il fuit la France. Il ne supporte plus l’Europe. Il rejette la morale, la religion. Rimbaud et Verlaine se sont engagés au début de leur vie contre le second Empire, ils sont favorables à la Commune tous les deux, dans les écrits de Rimbaud on trouve des tas d’exemples de rejet des institutions françaises, de tout point de vue."

Verlaine évolue, lui, avec les années vers le respect de l’Etat. Et il se convertit au catholicisme en prison à Mons (où il se trouve après avoir tiré sur Rimbaud).

Il développe des textes d’une violence inouïe contre l’institution républicaine. "Il est anti démocrate, anti parlementaire, favorable à la Restauration, sourit Olivier Bivort. Il veut le retour d’une Monarchie de droit divin. Donc ces deux personnages, chacun dans leur singularité, sont tous les deux en porte-à-faux avec les institutions républicaines de l’époque, et qui voudraient aujourd’hui éventuellement les célébrer !"

Un drapeau arc-en-ciel au Panthéon

A part leur relation qui n’a duré que deux ans ni Verlaine ni Rimbaud n’étaient les porte-drapeaux d’une identité homosexuelle. Olivier Bivort explique : "A part le fait que l’on ne voit pas pourquoi l’homosexualité devrait être représentée au Panthéon, on ne voit pas pourquoi ces deux personnes soient choisies en fonction de leur homosexualité. Même s’ils ont eu une liaison brève – deux ans – ils n’ont jamais défendu cette orientation, ce ne sont pas des militants homosexuels. Ils ont chacun eu une vie 'pansexuelle'. Verlaine était marié, et avait un fils, il a vécu la fin de sa vie en concubinage avec une ou l’autre prostituée, et Rimbaud a vécu en Afrique avec une Abyssinienne et aurait voulu avoir des enfants. On ne trouve rien dans leur œuvre qui soit une exaltation de la différence sexuelle. Ils sont malgré eux des porte-drapeaux de combats qu’ils n’ont pas menés"

Des "Oscar Wilde" français ?

Certains comparent Verlaine et Rimbaud au poète maudit Oscar Wilde, dont le monument funéraire au Père Lachaise est vandalisé, en raison de son homosexualité. Pour Oliver Bivort cette comparaison n’a pas lieu d’être.

"Ni Rimbaud ni Verlaine n’ont été dénoncés pour leurs préférences sexuelles ; Oscar Wilde a été dénoncé et mis aux travaux forcés pour ses relations avec Lord Douglas. Ce n’est pas le cas de Rimbaud, même si Verlaine a été soumis à des examens sur sa 'pédérastie' quand il a été emprisonné à Bruxelles."

Aucune comparaison possible avec d’autres artistes qui ont revendiqué leur homosexualité au 20e siècle comme Marcel Proust, André Gide, Jean Genet ou Jean Cocteau. Rien de tel dans le duo sulfureux "Verlaine-Rimbaud"