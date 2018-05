RGPD: beaucoup d'entreprises vont demander à renouveler votre accord sur l'utilisation des données

Le RGPD, Règlement général européen sur la Protection des Données, entrera en vigueur ce 25 mai. La législation européenne change donc en matière de protection des données, les différentes entreprises doivent donc se mettre à jour, et demander pour renouveler votre accord pour l'utilisation de leur service.

Yves d'Audiffret expert juridique auprès des entreprises, nous invite à être vigilant.

"Tout le monde va être contacté prochainement, parce que soit c'était déjà prévu dans les clauses contractuelles, ou dans les conditions générale de vente/d'utilisation; soit ça ne l'était pas. Par exemple on doit vous expliquer quelles seront les données qui seront collectées sur vous; comment elles seront utilisées; dans quel but; pendant combien de temps elles seront conservées, seront-elles supprimées, ou non. Et tout ceci doit être spécifié maintenant, et on doit obtenir votre accord. C'est pour cela que l'on va recevoir probablement beaucoup de sollicitations à renouveler votre accord.

"Surveillez bien tous ces emails, toutes ces sollicitations, parce que si vous ne renouvelez pas votre accord il est possible que le service s'arrête."