Revue de presse: Donald Trump parle, les autres rient

Face au discours du président américain, les dirigeants du monde rient... un instant seulement. Car pour la presse, les Etats-Unis ont désormais renoncé à leur leadership. Fini d'être LA super-puissance. Fini de s'occuper des crises majeures de notre époque. Fini, une bonne fois pour toute.

Ce constat ressort de l'analyse par vos journaux du discours de Donald Trump, hier à l'ONU. Désormais, écrit le Soir, "quand Donald Trump s'adresse aux dirigeants du monde, ils éclatent de rire." Enfin, pas longtemps. L'espace d'un instant. Et pas tellement parce que c'est drôle.

Plutôt, parce qu'ils n'en finissent pas d'être surpris par l'outrecuidance, l'assurance et l'aplomb de ce président américain qui assume comme aucun autre de gérer le monde à SA façon.

Une grande puissance de plus en plus isolée

Ces rires -qui ont fusé, hier dans l'enceinte des Nations Unies, n'ont duré qu'un instant. Leur écho fait froid dans le dos. Car le discours d'hier - poursuit la Libre - a surtout projeté l'image d'une grande puissance de plus en plus isolée. De plus en plus à contre-courant.

Isolée? D'abord, il n'y avait, face à Donald Trump, ni président russe, ni dirigeant chinois. Et cela, estime La Libre, cette double absence, cela signe le fait que l'ONU n'est plus ce lieu où l'on peut discuter utilement des plus importantes affaires de la planète.

L'erreur de Trump

Ensuite, aucun dirigeant ne songerait à contester la primauté de la souveraineté nationale. (Par définition, aux Nations Unies, on se doit de croire à la force des nations... ) Mais l'erreur du président américain est de penser que cette souveraineté des Etats s'oppose aux multilatéralisme, à la capacité des Etats à discuter entre eux.

C'est au cœur de cette erreur que les Etats Unis perdent leur leadership. Sans discussion entre les nations, impossible de s'attaquer aux crises majeures de notre monde. A la question climatique et environnementale; au défi de la sécurité régionale ou mondiale; et encore moins à la question du développement.

A en croire Donald Trump, l'Amérique n'a jamais été aussi forte et aussi riche. A en croire ce président, son administration n'a jamais réalisé autant de choses. Paradoxal, conclut La Libre, car c'est le travail même de ce président qui lui fait perdre son rôle de leader international.

Etats Unis vs. Iran : 0/1

C'est l'aspect plus tactique de ce discours. Si le président iranien se soumet, les Etats-Unis peuvent lui promettre une lune de miel. Mais puisqu'il refuse, Hassan Rohani n'a pas courbé l'échine, constate L'Echo, ce sera la lune de fiel.

Attention, prévient L'Echo, c'est l'Iran qui sort gagnante de ce duel. Pas le grand empire perse, mais bien le régime des mollahs, celui qui pend les homosexuels et brise l'émancipation des femmes. Ce régime lové dans les replis nauséeux de l'intégrisme et du sectarisme. En semant le désordre dans les esprits, pour mieux imposer son ordre immoral, Donald Trump laisse le monde livré à lui-même. Dans cette transition, l'Europe devra compter plus que jamais, sur elle-même. Et prendre, par conséquent son destin en main.

Une Europe qui parle plus qu'elle n'agit

Le Soir n'y voit aucune raison de se réjouir. Car si les pays d'Europe ont souvent le verbe haut, ils n'ont que rarement les leviers pour agir.

Pour contrer l'isolement auxquels les Américains condamnent l'Iran, l'Union européenne n'a que de faible rustine et quelques stratagèmes désuets. Quant l'égocentrisme des nations devient le paradigme mondial, les rires des dirigeants ne durent qu'un court instant.