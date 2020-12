"Revolusi": David Van Reybrouck se penche sur l'indépendance indonésienne, "le premier domino à tomber"

"A quoi bon écrire un grand livre sur l’Indonésie ? ", c’est la question que s’est posée David Van Reybrouck il y a quelques années, au moment de terminer son ouvrage sur le Congo. Aujourd’hui, avec la sortie de "Revolusi – L’Indonésie et la naissance du monde moderne", la réponse est claire. A Boma, l’ancienne capitale congolaise, l’auteur découvre dans une bibliothèque flamande à l’abandon un exemplaire de "Max Havelaar" de Multatuli, sans doute le plus grand texte en langue néerlandaise du 19ème siècle sur ce qui s’appelait alors les Indes néerlandaises. "C’est à ce moment, le regard sur le fleuve Congo, que l’idée d’écrire sur la colonisation et la décolonisation de l’Indonésie m’est venue".

Un Belge qui écrit sur les colonies néerlandaises, voilà qui aurait pu crisper nos voisins du nord. Mais pas du tout ou presque : "A ma grande surprise, les Néerlandais l’ont très bien pris. Ils m’ont encouragé : 'Vous au moins, vous êtes indépendant'. Mais je me souviens de la page Facebook du PVV (nationaliste populiste de droite) de Geert Wilders qui disait : 'Mais que vient f… cet idiot ? Qu’il écrive d’abord un livre sur l’histoire du Congo !'. Ils ignoraient que je l’avais déjà fait. Le message a assez vite été retiré et la presse néerlandaise a bien ri de ce message".

Entre les colonisations belge et néerlandaise, entre les indépendances congolaise et indonésienne, il y a des ressemblances et des différences, explique David Van Reybrouck. Ce sont deux colonialismes où le colonisateur est bien plus petit que sa colonie. 80 fois dans le cas de la Belgique au Congo, 50 fois pour les Pays-Bas en Indonésie. "Ces deux pays boxaient dans une catégorie nettement supérieure à leur poids", souligne l’auteur. Le Congo était avant tout une colonie d’exploitation industrielle, d’extraction de minerais (or, cuivre, coltan), alors que les Indes néerlandaises relevaient plus de l'économie agraire. "En Indonésie, c’est la campagne qui s’est transformée à travers cette nouvelle économie coloniale".

Le premier domino à tomber dans les indépendances d’après-guerre

La brutalité motivée par ces enjeux économiques n’était pas comparable : les Néerlandais se sont montrés un peu plus humanistes que les Belges durant la colonisation, mais ont été plus cruels lors de la décolonisation. "La Belgique a lâché le Congo en 4 mois. Pour les Pays-Bas, il a fallu 4 ans de guerre, de crimes de guerre, de viols, avec un total de 200.000 Indonésiens qui ont trouvé la mort de 1945 à 1949 pendant cette guerre d’indépendance".

Voici comment l’explique David Van Reybrouck : "L’Indonésie, quatrième pays au monde en termes de démographie a été le premier à proclamer son indépendance. Les pays européens n’avaient pas l’habitude de lâcher prise." Les Néerlandais n’imaginaient pas une autre suite à donner que de revenir en Indonésie après la capitulation japonaise et d’avancer vers une forme de souveraineté relative dans le cadre de la couronne néerlandaise. "Pour des générations de Hollandais, les Indes leur appartenaient, avec des références au 'Siècle d’Or'."

Contrairement au Congo, le néerlandais comme langue du colonisateur ne s’est pas maintenu en Indonésie, car l’occupation japonaise, trois ans et demi seulement, a mis un terme à 3 siècles et demi de pratique du néerlandais. Les occupants l’ont purement et simplement interdit, pour le remplacer par le japonais et ce qu’on a appelé l'"indonésien", une langue maritime issue du malaisien et portée dans les années 20 par les premiers chantres de l’indépendance de l’archipel.

Premier pays à déclarer son indépendance après la Deuxième guerre mondiale, l’Indonésie a été comme le premier domino à tomber. Le moment clé de ce processus, c’est Bandung, une conférence convoquée 10 ans après la proclamation de l’indépendance par le président Sukarno. Les invités viennent de conquérir leur indépendance, comme l’Inde de Nehru ou le Sri Lanka, ou ceux qui allaient devenir indépendants. "Plus de la moitié de la population mondiale était représentée. Cette conférence a joué le rôle de porte-voix de cette indépendance qui a inspiré le monde arabe, asiatique, l’Afrique subsaharienne. Le Ghana, puis Patrice Lumumba, en 1960 l’Afrique voit 18 indépendances quasi simultanées. Tout cela a été nourri par Bandung".

La soif d’indépendance de l’Indonésie n’est pas apparue du jour au lendemain pendant l’occupation japonaise. L’islamisme, le communisme, le nationalisme sont les 3 sources qui l’ont alimentée, respectivement dans les années 1910, 1920, 1930. Les vagues de revendication d’autonomie voire d’indépendance se succèdent. "Dans les années 10, un Islam politisé, pas très éloigné de la démocratie chrétienne en Europe, dans les années 20 un courant communiste inspiré par la Russie, mais léger, presque une espèce de social-démocratie, puis dans les années 30 une forme de nationalisme".

Une fierté coloniale étonnante

Tout au long de (plus de 600) pages à l’écriture fluide, David Van Reybrouck aligne les récits, les dates, les analyses, mais aussi les témoignages, les cartes de géographie très claires réalisées pour éclairer son propos historique.

Son style pour lequel l’expression néerlandaise "Het leest als een trein" semble avoir été créée n’est pas avare en images. La métaphore qu’il utilise des 3 classes de passagers sur les paquebots de l’époque coloniale reflète bien la structure de cette société pratiquement dépourvue d’ascenseur social pour les Indonésiens. Les rares qui réussissent à ne pas voyager en troisième classe se hissent sur le pont supérieur. Mais ce sont justement ceux qui y arrivent qui ressentent le plus les inégalités persistantes en dépit d’un statut financier ou social. C’est aussi de leur frustration que naît le besoin d’indépendance.

L’auteur souligne ce fait étonnant mis en lumière par un récent sondage britannique : les Néerlandais s’affirment comme les plus fiers de leur histoire coloniale d’entre les Européens. Ce que David Van Reybrouck explique notamment par la réduction des cours d’histoire dans l’enseignement aux Pays-Bas, en dépit d’une production historique riche sur l’histoire coloniale du pays. Les travaux existent, de qualité, mais sont tout simplement peu lus. Ils dévoilent des camps dignes du goulag ou des crimes de guerre et des actes de tortures commis après 1945. A cet égard, "Revolusi" remplit son rôle de vulgarisation.

David Van Reybrouck évoque aussi ce sentiment de culpabilité et de honte qui pointe chez certains vétérans néerlandais mais moins chez d’autres… Il est vrai que beaucoup n’ont pas vécu le terrain du combat et sont en rage contre les anticoloniaux car au cours de cet épisode sanglant 6000 Néerlandais ont aussi perdu la vie.

Des témoins éloquents

L’historien a recouru à de nombreux témoins pour écrire son livre. Le rôle de l’histoire orale éclaire des épisodes parfois éloignés mais traumatisants en les rendant vivants pour le grand public. De quoi reconnaître la douleur, pour guérir les cicatrices… Ces témoins souvent âgés ont été longuement interviewés par l’auteur avec l’aide d’interprètes et en notant tout par écrit.

Et avant cela, il a fallu identifier ces témoins, par des recherches y compris sur Tinder (via leurs descendants…) en Indonésie, aux Pays-Bas, mais aussi au Japon et au Népal pour les ghurkas, ces troupes d’élite employées par la Grande-Bretagne en l’absence d’une véritable armée néerlandaise au sortir de la guerre.

Les Japonais qui remplacent les Néerlandais à partir de 1942 se présentent en libérateurs des nations asiatiques colonisées par les Européens mais deviennent eux-mêmes de nouveaux colonisateurs. Mais après la fierté retrouvée, c’est vite la famine en 1944, et pour les Indonésiens, la volonté d’en finir avec tous les colonialismes. Ironie de cette fin de période coloniale qui voit des Asiatiques, des Népalais, remettre de l’ordre après l’intervention d’autres Asiatiques, les Japonais, dans un pays asiatique, l’Indonésie…

Au total, cinq années et demie de travail, mené de façon indépendante sans bourse du gouvernement néerlandais ou indonésien, mais avec une résidence en Allemagne "un pays qui donne l’exemple pour la gestion de son passé douloureux".