Revivez la visite de Joe Biden à Bruxelles en images

Pour la première fois depuis son élection en décembre dernier, le président américain Joe Biden s’est rendu à Bruxelles cette semaine. Il y a passé deux jours et demi, l’occasion d’assister à un sommet de l’Otan, mais aussi de rencontrer le Roi, ainsi que les présidents des institutions européennes. Une visite qu’il voulait modeste, mais qui aura nécessité le déploiement de forces spéciales, le déplacement de 1000 personnes pour l’accompagner… et beaucoup de problèmes de circulation dans la capitale. Retour en images sur les moments forts de ce séjour.

Dimanche soir : arrivée à Bruxelles

Le président a atterri vers 20h45, à bord de son avion (nommé Air Force One lorsqu’il est dedans). Sur le tarmac de la base aérienne militaire de Melsbroek, plusieurs tireurs d’élite des forces belges étaient mobilisés. A son arrivée, Joe Biden a été accueilli par une fanfare, mais aussi par le Premier ministre Alexander De Croo. Puis, dans sa voiture Cadillac One (surnommée 'The Beast'), il s’est rendu à l’ambassade américaine, où il a passé la nuit.