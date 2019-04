C’est l’histoire d‘une commune située non loin de Pise : Peccioli, charmante bourgade médiévale peuplée de 5000 âmes. Pour éviter une désertification et une paupérisation de leur région, les autorités ont eu une idée originale : accepter les déchets de grandes villes comme Florence et transformer la décharge en manne providentielle.

Revalorisation des déchets: quand l’Italie se met au vert avec succès - © Tous droits réservés

Le commerce de déchets peut faire peur ou attirer les envieux. Mais Peccioli a voulu lancer un projet respectueux de l’environnement et utile à la région. En circuit fermé La société Belvedere est propriétaire du site et de la décharge mais l’actionnaire majoritaire c’est la municipalité. A la fin des années 80, la décharge illégale était devenue bien trop polluée. La ville de Peccioli a été obligée de la fermer et de la nettoyer. Mais, elle n’avait l’argent nécessaire. D’où l’idée d’agrandir la fosse en la transformant. Toutes les villes souhaitant déposer leurs déchets à Peccioli ont pu le faire moyennant contribution financière.

Aujourd’hui la décharge est un peu « the place to be ». On se presse pour venir s’y photographier… du moins les agences de mannequins et autres marques de vêtements qui organisent des séances particulières dans un site qui l’est tout autant. Les clichés sont déconcertants. Il faut dire que la décharge comprend aussi une partie complètement réhabilitée où se côtoient œuvres d’art contemporaines, installations visuelles et amphithéâtre. « Il y a eu urgence dans les années 80 quand l’incinérateur de San Donnino près de Florence a été arrêté. Il a été fermé à cause de la pollution » explique Renzo Mascelloni, administrateur de la décharge. « La ville de Florence n’avait pas de place pour ses déchets. Alors elle les a envoyés dans le sud de l’Italie. J’ai saisi l’occasion et j’ai dit à l’entreprise : Très bien, nous vous offrons certains espaces, nous les mettons à votre disposition, mais vous nous donnez de l’argent pour réhabiliter le lieu. » Renzo Mascelloni n’est pas peu fier de son idée. « Nous avons réalisé que c’était une chose sérieuse, nous avons aussi compris que l’on pouvait gérer de manière appropriée et en retirer quelque chose. » Pas d’appel à projets, les autorités locales ont choisi de travailler avec des gens du coin, d’avoir leur propre personnel, histoire d’éviter des lenteurs et aussi des sous-traitants.

Une décharge près de chez moi ? Oh oui ! Revalorisation des déchets: quand l'Italie se met au vert avec succès - © Tous droits réservés Personne ne voudrait une décharge près de sa maison. A Peccioli c’est tout le contraire. Bien sûr, les installations sont modernes et performantes. Les chiffres sont là : le dernier bilan a été clôturé avec un revenu net de plus de 32 millions d’euros et un bénéfice net de 5 millions d’euros. De quoi réjouir le petit village médiéval perché sur les collines pisanes. L’argent est utilisé pour le bien-être social, les travaux publics, la culture, les installations sportives, la protection du territoire. Il y a même des concerts et des visites guidées.

La propriété de l’usine a été ouverte aux citoyens. 800 familles détiennent 39% de la société de gestion de déchets et les assemblées d’actionnaires ressemblent à un grand festin entre amis. « Depuis toujours, c’est une entreprise qui investit sur le territoire explique Rodolfo Casati, un des actionnaires. « Par exemple, le revêtement de sol que vous voyez ici a été refait avec tous les avantages et revenus provenant de la décharge. » Même satisfaction du côté de Margherita Guidi qui apprécie tout particulièrement les tarifs spéciaux accordés aux pensionnés notamment pour partir en vacances. « En tant qu’actionnaire, mes dividendes ont toujours été supérieurs aux investissements traditionnels que nous faisons. Je suis surtout satisfaite du fonctionnement de cette municipalité en matière de culture. » Cachez ces déchets que je ne saurais voir… Une maxime que ne diront jamais les habitants de Peccioli, ni les autorités municipales. « Nous avons toujours eu une chose en tête : bien gérer l’usine » conclue Renzo Mascelloni. « Nous n’avons jamais eu peur des déchets ». Peccioli, une municipalité différente qui a choisi avec succès de ne pas gaspiller les déchets mais bien de les valoriser.

decharge Peccioli - 10/04/2019