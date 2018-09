Réunis à Bruxelles, les leaders de l'opposition congolaise mettent en cause l'organisation de l'élection présidentielle

Cinq dirigeants congolais de l'opposition se sont donnés rendez-vous ce mercredi à Bruxelles.

Jean-Pierre Bemba (MLC, Mouvement de libération du Congo), Felix Tshisekedi (UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social), Moise Katumbi et Vital Kamerhe (PLUS, parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie), et Adolphe Muzito (PALU, Parti lumumbiste unifié)se sont réuni à l'hotel Marriott au centre ville de la capitale, avant de faire une annonce publique.

Les cinq dirigeants congolais remettent en cause, cette fois de façon commune, l'organisation des élections. Ils critiquent à nouveau les machines à voter, servant à choisir les candidats et à imprimer les bulletins de vote le jour de l'élection.

Une autre critique porte sur les listes électorales. La commission électorale congolaise (Ceni) avait commencé à afficher des listes provisoires des électeurs. En mai, l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) avait identifié plusieurs millions d'électeurs sans empreintes digitales sur le fichier électoral, qui recense quelque 40 millions d'électeurs au total. Depuis, la question est au cœur de la polémique entre l'opposition et la commission électorale.