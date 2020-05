Réunion sous haute tension à l’OMS

C’est une réunion virtuelle, pandémie oblige, mais les 194 pays membres de l’OMS seront bel et bien là pour discuter des mesures prises par l’organisation face à la pandémie du Coronavirus. Ou plutôt, des mesures non-prises. Une résolution portée par l’Union européenne réclame un processus d’évaluation de la riposte de l’OMS. Le texte souhaite aussi un accès universel à tous les produits nécessaires à la lutte contre la maladie.

Par ailleurs, l’Union européenne souhaite connaître l’origine animale du virus et savoir comment il a pu s’introduire dans la population humaine.

La politique va s’introduire dans cette assemblée générale

Le chapitre politique est copieux. Il y a tout d’abord la dispute sino-américaine. Cela fait des semaines que les Américains font flèche de tout bois pour attaquer la Chine à propos de la crise sanitaire. Ils accusent la Chine d’omission, de mensonge et de manipulation. Et les Etats Unis demandent des comptes, au sens premier du terme. Ils seraient prêts à exiger des compensations financières. Et ce, parce que la Chine aurait tu ou tardé à transmettre des informations.

Cependant, il y a peu de chances qu’une action soit vraiment lancée. Des dispositifs de droit international protègent la Chine. Il n’empêche, les accusations ont volé de part et d’autre, à tel point que les Etats-Unis ont retiré leur quote-part financière au budget de l’OMS.

La Chine veut se refaire une santé

La Chine a accepté une enquête, ou plutôt une évaluation mais a précisé que cette procédure visera bien tous les pays et pas seulement la Chine.

La Chine peaufine pendant ce temps son rôle d’amie des organisations internationales. Elle va débloquer 30 millions de dollars supplémentaires pour financer l’OMS.