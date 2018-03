Réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur les violences à Gaza

Le Conseil de sécurité des Nations unies doit se réunir d'urgence pour évoquer les violences dans la bande de Gaza, où l'armée israélienne a tué au moins 15 Palestiniens (selon un bilan du ministère de la Santé dans la bande de Gaza), a-t-on appris de source diplomatique.

Vendredi, au moins quinze Palestiniens de la bande de Gaza ont été tués par l'armée israélienne lors d'un face-à-face tendu à la frontière entre des milliers de manifestants palestiniens et des soldats israéliens qui a dégénéré en affrontements, parmi les plus sanglants de ces dernières années.

Des dizaines de milliers de Palestiniens, notamment des femmes et des enfants, avaient convergé le long de la barrière frontalière qui sépare la bande de Gaza d'Israël dans le cadre de "la grande marche du retour".

Il s'agit d'un mouvement de protestation pour exiger le "droit au retour" des réfugiés palestiniens et dénoncer le strict blocus de Gaza. Selon le ministère de la Santé dans la bande de Gaza, on dénombre également plus de 1400 blessés dans les affrontements avec l'armée israélienne.