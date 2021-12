Rétrospective : le Brexit en 2021, entre contrôles aux frontières et nouveaux statuts des Européens

2021 a été la toute première année où le Brexit a été réellement effectif : si, d’un point de vue technique, le Royaume-Uni est sorti de l’Union européenne le 31 janvier 2020, la période de transition s'est étendue jusqu'au 31 décembre 2020.

Parmi les grandes étapes du Brexit cette année, il y a le statut des Européens du Royaume-Uni : il s’agissait de la date limite pour demander ce qu’on appelle son settled status. Ce statut permet aux Européens du Royaume-Uni de conserver leurs droits d’avant le Brexit.

Ceux qui étaient installés depuis moins de cinq ans ont dû d’abord demander le pre-settled status, un statut temporaire qui a une validité de cinq ans. Lorsque les citoyens peuvent justifier cinq ans de présence au Royaume-Uni, ils ont alors le droit d’obtenir le statut permanent.

Pour faire cette demande, il fallait être arrivé avant le 31 décembre 2020 et les Européens avaient jusqu’au 30 juin 2021 pour faire les démarches. Pour le gouvernement, l’opération est un succès : 5,4 millions de demandes ont été faites, 52% de ces demandes ont abouti à un settled status et 43% à un pre-settled status.

Néanmoins, l’organisme qui représente les Européens du Royaume-Uni craint que les citoyens ayant obtenu ce statut temporaire oublient de faire leur demande de settled status complet et finissent par perdre leurs droits. Il s’inquiète aussi de l’absence de preuves physiques du statut, comme une carte d’identité, ce qui risque de discriminer les Européens à l’embauche ou sur le plan locatif.

Tour de vis supplémentaire

Les droits des Européens ont aussi été resserrés au mois d’octobre, il n’est désormais plus possible de se rendre au Royaume-Uni sans passeport. Même pour se rendre un week-end à Londres, il n’est plus possible de présenter sa carte d’identité.

Ce changement s’explique par la volonté de reprendre le contrôle des frontières, ce qui est un des arguments principaux du Brexit. Les Britanniques n’ont pas de carte d’identité, ils n’en comprennent pas trop le principe, et surtout ils ont l’impression que ce type de document peut-être falsifié plus facilement qu’un passeport.

Mais avec ce choix, le Royaume-Uni se prive sûrement d’une certaine manne touristique européenne, alors qu’il était très facile de partir un week-end à Londres. Ceux qui n’ont pas de passeport risquent de choisir d’autres destinations pour des séjours aussi courts.