Retraites: "le gouvernement s'est moqué du monde" déplorent les syndicalistes français

La réforme des retraites, pardon, le "nouveau pacte entre les générations", porté par le Premier ministre français Edouard Philippe, ne produit pas vraiment l’effet escompté. Entendez par là : un apaisement immédiat au septième jour d’une grève qui engendre toujours de fortes perturbations dans les transports. Si l’on en croit les premières réactions syndicales, les aménagements proposés aujourd’hui n’apaiseront pas les tensions.

Commençons par les concessions du gouvernement. Edouard Philippe a lâché du lest sur toute une série de points de friction. Pour tenter de calmer la fronde sociale qui agite la France. Parmi ces mesures validées, il y a ces dérogations d’âge accordées aux professions à risque. On sait que les policiers, pompiers ou militaires sont concernés. Citons encore ces droits familiaux renforcés. Avec une majoration prévue pour les familles nombreuses. Enfin, est considéré comme acquis : le minimum de 1000 euros nets de pension par mois. Mais l’opération séduction n’a pas, semble-t-il été jugée suffisante.

Colère autour de l’âge pivot

Qu’est-ce qui coince, alors ? D’abord le fameux âge pivot. En quelques mots, si l’âge légal de départ à la retraite pour les Français reste fixé à 62 ans, un âge pivot de 64 ans sera entériné. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous ceux qui souhaiteraient partir avant d’avoir 64 ans seront pénalisés financièrement. Les autres, ceux qui continueront à travailler au-delà seront, au contraire, avantagés. C’est l’introduction de cet âge pivot, alors que des mesures globales d’économie sont écartées dans l’immédiat, qui hérisse les syndicats.

Les syndicats de la SNCF, en première ligne dans la grève, appellent tous les salariés à "renforcer la mobilisation". Le discours d’Edouard Philippe n’a pas été, selon eux, à la hauteur de leurs revendications. Ils trouvent "injuste" le nouveau régime par points et continuent à déplorer la suppression des régimes spéciaux, dont on sait désormais que les travailleurs des chemins de fer français ou d’EDF seront privés. Ces mêmes syndicats estiment Edouard Philippe "hors-jeu", disqualifié par l’introduction de l’âge pivot.

La ligne rouge a été franchie

Les autres réactions syndicales vont toutes dans le même sens. "Le gouvernement s’est moqué du monde", réagit la CGT, la Confédération générale du travail. Et la principale organisation syndicale en France, la CFDT parle d’une "ligne rouge" qui est franchie. Imbuvable, à ses yeux, l’introduction d’un âge d’équilibre à 64 ans alors que l’âge de départ légal et de 62. Le syndicat était pourtant jusqu’à présent le seul à se montrer favorable à un régime universel. Force ouvrière, de son côté, estime que le discours d’Edouard Philippe "ne peut que confirmer la nécessité de renforcer la mobilisation", appelant l’ensemble des salariés du privé et du public à s’y associer.

Enfin, les principaux syndicats policiers menacent de durcir la mobilisation afin de conserver les conditions de leur régime spécifique. Hors de question, selon eux, de cesser le mouvement de grogne dans la police. Trois syndicats policiers appellent les CRS à aller consulter un médecin et se faire porter pâle.

Pour le chef du gouvernement français, pourtant, les garanties données justifient que la grève s’arrête. Rappelons qu’elle paralyse les transports publics en France depuis le 5 décembre. "Je pense à tous ceux qui galèrent", commente-t-il, "ceux pour qui chaque journée est devenue comme un parcours d’obstacles." Après avoir entendu les réactions syndicales courroucées, Edouard Philippe a assuré que sa porte "restait ouverte" et que sa main était "tendue vers les organisations syndicales".