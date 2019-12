Retraites: l'heure de vérité pour le gouvernement français

"Pour une retraite plus simple, plus juste pour tous". Quelque part en haut à droite, imprimée sur le fond blanc d’un large panneau qui sert de décor, une petite phrase qui résonne comme un dicton. Avant même l’arrivée très attendue du Premier ministre français au pupitre, sans qu’Edouard Philippe n’ait prononcé le moindre mot, le ton est donné. C’est l’impulsion même que le gouvernement français voudrait donner à sa réforme, si décriée, qui s’inscrit en toutes lettres, dans la salle de presse du Conseil économique, social et environnemental.

Il n’y aura ni vainqueurs, ni vaincus

Au septième jour d’une grève qui engendre toujours des fortes perturbations dans les transports, Edouard Philippe a donc la parole. La tâche est lourde. Celle d’annoncer ce qu’il appelle "l’architecture de la réforme", un dispositif mis au point pour fondre les régimes de retraites actuels – en France, ils sont au nombre de 42 – en un seul système, qualifié d’universel. "Il n’y aura ni vainqueurs ni vaincus", explique prudemment le Premier ministre en début de discours. Précisant que cette vaste réforme n’aurait aucune incidence pour les Français nés avant 1975. La génération qui aura 18 ans en 2022 commencera à essuyer les plâtres. C’est à cette date que ce nouveau système universel par points entrera en vigueur. Voilà qui sonne comme une concession faite aux syndicats qui manifestent leur colère depuis plusieurs jours.

L’âge minimal de départ maintenu

Quelles sont les grandes mesures retenues par le gouvernement ? Les Français devront-ils finalement travailler plus longtemps ? Le gouvernement fait le pari que non. L’âge minimal de départ à la retraite est maintenu : 62 ans. Mais attention : "un âge d’équilibre", fixé à 64 ans devra entrer en vigueur en 2027. Les "métiers usants", selon une liste préalablement établie qui inclut les policiers ou les pompiers, auront toujours la possibilité de partir deux ans plus tôt.

Philippe évoque d’emblée la fin des régimes spéciaux "qui seront progressivement supprimés". Ajoutant que tous les Français auraient le même niveau de cotisation sur la totalité des revenus jusqu’à 120.000 euros. Passé ce palier de revenus annuels, "les plus riches" paieront une cotisation plus élevée qu’aujourd’hui. Une pension minimale de 1000 euros nets par mois sera garantie pour une carrière complète au SMIC. Et les familles nombreuses bénéficieront d’une majoration qui sera, comme le souligne Edouard Philippe, toujours accordée, sans dérogation, à la mère.

Comment ce projet de réforme si controversé sera-t-il à présent reçu par la rue qui gronde depuis des jours ? En portant cette réforme, Edouard Philippe dit avoir voulu écouter tous les Français et l’ensemble des partenaires sociaux. Edouard Philippe, la mine confiante, fait valoir que le projet de loi serait soumis au conseil des ministres dès la fin du mois de janvier pour être discuté en février au Parlement.