Retour sur terre pour les astronautes de l'ISS :"Je pense que je me sentirai plus isolée sur Terre qu'ici"

La scène est presque devenue banale, ou tout le moins habituelle. Les équipes chargées d'accueillir l'équipage de l'ISS se pressent autour de la capsule et de ses occupants. Mais cette fois-ci, quelques détails ont été modifiés. Le personnel est muni de combinaisons de protection et de masques. Et une attention toute particulière a été donnée au maintien des distances avec les astronautes de la NASA et le cosmonaute russe de retour de l'espace. De plus, tous les membres de l'opération ont été testés préalablement au COVID-19.