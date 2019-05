Résultats et estimations aux européennes : en France, le Rassemblement national arrive en tête

Les premiers résultats officiels des élections européennes viennent confirmer les estimations publiées dès la fin de ce dimanche après-midi. Voici les résultats et estimations disponibles à 23h59 ce dimanche.

France

En France, le Rassemblement national de Marine Le Pen arriverait tout juste en tête, devançant ainsi La république en Marche du président Emmanuel Macron, selon différents sondages à la sortie des urnes. Le Rassemblement national récolterait ainsi entre 24% des suffrages, contre 23% pour la République en Marche (voir le détail des estimations par ici). On note également une poussée des écologistes, qui décrocheraient la 3e place, avant la droite des Républicains.

La tête de liste du Rassemblement national, Jordan Bardella, a appelé à la « constitution d'un groupe puissant » au Parlement européen réunissant les formations populistes qui ont progressé en Europe. Le porte-parole du parti a par ailleurs estimé que « Macron prend une claque de la part des Français ». De son côté, l'Elysée estime que le score de LaRem est un score « tout à fait honorable ».

Italie

La Ligue (extrême droite) de Matteo Salvini est arrivée en tête des européennes dimanche avec un score compris entre 27 et 31% des voix, selon deux sondages sortie des urnes rendus publics par les télévisions italiennes.

Le Mouvement Cinq Etoiles (M5S, antisystème), l'autre composante de la majorité gouvernementale au pouvoir en Italie, réalise un score compris entre 18,5 et 23% des voix, selon ces estimations, derrière le Parti démocrate (PD, centre-gauche) qui réalise un score compris entre 21 et 25%.

Espagne

Les socialistes du Premier ministre Pedro Sanchez semblent se diriger vers une victoire franche aux élections européennes en Espagne. D'après de premières estimations, ils engrangeraient 18 sièges (+4), loin devant les conservateurs du PP avec 11 élus (-5).

La formation de centre-droit Ciudadanos obtiendrait quant à elle 9 sièges, tandis que celle d'extrême gauche Podemos en aurait 7. Le nouveau parti d'extrême-droite Vox devrait faire son entrée au Parlement européen avec 4 sièges. L'Espagne dispose de 54 élus au Parlement européen. Elle en aura cinq de plus une fois que les Britanniques auront effectivement quitté l'UE.

Pologne

Le parti conservateur PiS au pouvoir en Pologne est crédité d'une victoire aux élections européennes, devant une alliance de partis d'opposition, un résultat qui conforte le caractère bipolaire de la scène politique polonaise, selon un sondage réalisé dimanche à la sortie des urnes.

Le parti Droit et Justice (PiS) a bénéficié du soutien de 42,2% des électeurs, ce qui lui vaudra 24 sièges au Parlement européen, devant la Coalition européenne qui a obtenu 39,1% des voix et 22 sièges.

Le parti progressiste Printemps, nouveau venu sur la scène politique polonaise, réalise un score prometteur en arrivant troisième (6,6% et 3 sièges), suivi par la Confédération d'extrême droite Korwin Braun Liroy Nationalistes (6,1% et également 3 sièges) dont le résultat est plus faible qu'attendu.

Royaume-Uni

Le Parti du Brexit du populiste Nigel Farage arrivait en tête des élections européennes avec quelque 31,5%, selon les premiers résultats portant sur plus de 10% des votes, et son chef a immédiatement affirmé qu'il prévoyait « une grande victoire ».

Le scrutin semble en revanche avoir durement sanctionné le Parti conservateur de la Première ministre Theresa May, relégué à la 5e place avec 7,5% des voix, payant ainsi son incapacité à mettre en oeuvre le Brexit. Il était précédé par le parti europhile des Libéraux-Démocrates avec quelque 20% des voix, le Parti travailliste à 16,6% puis les Verts à 11,6%, selon ces premiers résultats.

Hongrie

Le parti national-conservateur hongrois Fidesz, du Premier ministre Viktor Orban a gagné les élections européennes avec une écrasante majorité, selon des sondages de sortie d’urnes. Le Fidesz obtiendrait ainsi une majorité absolue avec 56% des voix.

Grèce

La gauche du Premier ministre grec Alexis Tsipras a été lourdement sanctionnée dimanche lors des élections européennes, devancée de plus de 8 points par le principal parti d'opposition, selon des sondages sortis des urnes. Le parti conservateur, la Nouvelle Démocratie (ND), remporterait 33,5% des votes, devant le parti gouvernemental Syriza qui réunirait 25% des suffrages sur son nom, selon des sondages sortis des urnes.

Le parti socialiste du Kinal arrive en troisième position, à 7,7%, devant les communistes du KKE à 5,5%. Le parti néonazi d'Aube Dorée n'obtiendrait que 4,5% des suffrages, en baisse de près de 5 points par rapport aux élections de 2014.

Autriche

Le parti conservateur du chancelier Sebastian Kurz arrivait largement en tête du scrutin européen en Autriche dimanche, devançant les sociaux-démocrates et le parti d’extrême droite FPÖ, selon des estimations publiées à la fermeture des bureaux de vote.

A 34,5%, l’ÖVP de Sebastian Kurz progresse de 7,5 points par rapport au scrutin de 2014. Touchés par le scandale de l’Ibizagate, ses anciens partenaires de coalition du FPÖ reculent d’un peu plus de deux points à 19,7%. Les sociaux-démocrates (SPÖ) accusent un recul d’un demi-point, à 24,1%, selon ces estimations diffusées par les principaux médias autrichiens.

Les Verts atteignent 13,5%, tandis que le parti libéral NEOS est crédité d’environ 8%. En vertu de ces résultats, l’ÖVP décrocherait 7 sièges, le SPÖ 5, le FPÖ 3, les Verts 2 et Neos 1.

Allemagne

Les conservateurs de la CDU/CSU ont remporté les élections européennes en Allemagne avec 28% des voix, selon un sondage à la sortie des urnes diffusé dimanche.

Le parti de la chancelière Angela Merkel et ses alliés bavarois ont devancé les Verts, qui arrivent en seconde position avec 22% des suffrages. Ces derniers doublent leur score de 2014.

Les sociaux-démocrates du SPD, partenaires de la coalition gouvernementale, n’obtiennent que 15,5%, tandis que le parti anti-immigration Alternative pour l’Allemagne (AfD) plafonne à 10,5%.

Slovaquie

Le parti libéral de la présidente élue Zuzana Caputova, le PS/Spolu, est arrivé en tête aux élections européennes en Slovaquie, a affirmé dimanche le Premier ministre Peter Pellegrini. Il n’a pas été possible d’obtenir auprès des autorités électorales de confirmation de ce classement. Le vote en Slovaquie s’est déroulé samedi, mais les chiffres officiels ne doivent être publiés qu’après la clôture du vote dans tous les pays de l’UE.

Pays-Bas

Aux Pays-Bas, les estimations annoncent le Parti travailliste (PvdA) en tête avec 18,10 % et 5 sièges. Le Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD) arrive second avec 15 % (4 sièges).

Roumanie

Les pro-européens de centre droit sont arrivés en tête aux élections européennes dimanche en Roumanie, infligeant un sérieux revers au gouvernement de gauche critiqué par Bruxelles pour ses reformes de la justice, selon un sondage réalisé à la sortie des bureaux de vote. Les conservateurs du Parti national libéral (PNL, opposition) et les centristes de l'alliance USR-PLUS ont obtenu ensemble près de 50% des voix, devant le parti social-démocrate (PSD) au pouvoir qui a recueilli 25,8% des suffrages.

Quels groupes au Parlement européen?

Les chrétiens-démocrates du PPE reculent mais restent la plus grande famille politique au sein du Parlement européen avec 173 sièges (-43), ressort-il d'une projection réalisée par le Parlement européen sur base des estimations disponibles dans 11 Etats membres et des derniers sondages réalisés avant le scrutin dans les 17 autres pays.

Les socialistes et démocrates du S&D arrivent en deuxième position avec 147 sièges, soit 38 de moins que lors de la précédente législature. Le groupe libéral de l'ALDE, allié à la liste Renaissance (LREM du président français Emmanuel Macron), empoche quant à lui 102 sièges, ce qui en fait le 3e de l'hémicycle. Les Verts sont crédités de 71 sièges, soit 19 de plus qu'en 2014.