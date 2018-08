Réseaux sociaux: y a-t-il eu une cyber-manipulation de l'affaire Benalla⁩?

Twitter a fourni une formidable caisse de résonance à l’affaire Benalla en France. 1% des comptes du réseau social actifs sur l’affaire Benalla ont produit 47% des 4,5 millions de messages associés au sujet, entre le 19 juillet et le 3 août. Une analyse que révèle EU DisinfoLab et qui pose la question d’une possible cyber-manipulation

4 millions de tweets publiés par environ 250 mille personnes. L’affaire Benalla a trouvé une résonance énorme sur les réseaux sociaux en France. Mais parmi tous ces utilisateurs, 2600 comptes ont réussi à générer un trafic important.

Des comptes automatisés

Selon l’ONG, ces comptes sont à la fois pro-Mélenchon et pro Rassemblement National (ex Front national). On retrouve aussi des utilisateurs dits russophiles. Certains appartiennent à des personnes réelles et d’autres à des comptes à pseudonymes ou automatisés, dont les tweets sont publiés sans arrêt.

Appel à une commission d’enquête du Sénat

Ce phénomène n’est pas nouveau. Ces comptes sont impliqués dans tous les débats depuis la campagne présidentielle. Le secrétaire d’Etat français au numérique Mounir Majoubih estime qu’il y a " une volonté opportuniste d’utiliser une actualité chaude pour accélérer sa diffusion et favoriser la polarisation de l’opinion ". Toutefois, des comptes pro Emmanuel Macron ont eux aussi largement relayé à leur manière l’affaire Benalla. Pour tenter d’enrayer le phénomène, le gouvernement français a demandé au Sénat de faire en sorte que sa commission d’enquête se saisisse de ce qu’il appelle une manipulation.