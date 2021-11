République tchèque : le démocrate Petr Fiala nommé Premier ministre

Petr Fiala, chef de parti de droite, a été nommé dimanche Premier ministre de République tchèque par le président Milos Zeman, et aura pour première tâche de combattre la flambée de Covid-19 qui fait rage dans le pays.

Ancien professeur de sciences politiques, M. Fiala, 57 ans, préside le parti Démocrates civiques (ODS) de droite, qui au sein de l’alliance Ensemble comprenant également les démocrates-chrétiens et le parti de centre droit TOP 09, a remporté les élections législatives d’octobre.

"Je suis convaincu que nous aurons prochainement un gouvernement fort et stable", a assuré Petr Fiala, lors d’une cérémonie inhabituelle durant laquelle le président Zeman, en fauteuil roulant et atteint du Covid-19, était protégé d’une barrière de plastique.

Milos Zeman a souligné qu’il comptait s’entretenir avec les futurs ministres d’ici le 13 décembre, "pour préparer à partir de cette date la désignation du gouvernement".

Ensemble a battu de justesse le mouvement populiste ANO du Premier ministre milliardaire sortant Andrej Babis, et s’est ensuite associé avec deux autres partis centristes – le Parti Pirate, anti-establishment, et les Maires et Indépendants. Les cinq partis contrôlent 108 sièges sur un total de 200 au Parlement.

Les cinq partis se sont déjà mis d’accord sur la composition du futur gouvernement et sur une déclaration de politique générale.

M. Zeman voulait à l’origine nommer M. Babis, son allié, au poste de Premier ministre, mais le magnat de l’alimentation, des produits chimiques et des médias, accusé de fraude aux subventions de l’UE, a indiqué peu après les élections qu’il refuserait une offre de former le nouveau gouvernement et qu’il entrerait dans l’opposition.