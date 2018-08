Reprise des délibérations au procès de l'ex-conseiller de Trump

Le jury a entamé lundi son troisième jour de délibérations dans le procès pour fraudes fiscale et bancaire de l'ex-chef de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, le premier envoyé sur les banc des accusés par le procureur spécial enquêtant sur l'explosif dossier russe.

Les douze jurés -six femmes et six hommes- se sont retirés dans une salle à huis clos peu après 9h30 (heure locale), au tribunal d'Alexandria, près de Washington, pour se pencher sur les 18 chefs d'accusation pesant sur Paul Manafort.

Agé de 69 ans, l'ex-lobbyiste et conseiller politique de renom risque de passer le restant de ses jours en prison. Paul Manafort est accusé de fraudes fiscale et bancaire liées aux dizaines de millions de dollars tirés de ses activités de conseil auprès de l'ex-président ukrainien Viktor Ianoukovitch, soutenu par Moscou, jusqu'à sa fuite d'Ukraine en 2014. Il est ensuite accusé d'avoir trompé des banques sur ses finances pour obtenir des prêts.

Des faits antérieurs à son passage à la tête de l'équipe de campagne Trump en 2016 et distincts des soupçons de collusion entre l'équipe de campagne de l'homme d'affaires et Moscou mais mis au jour au cours de l'enquête Mueller, cible régulière de l'ire de Donald Trump.

Le président américain a encore vivement dénoncé ces investigations ce lundi matin

"Où est la collusion? Ils ont inventé un délit bidon appelé Collusion", a-t-il tweeté, critiquant de nouveau "une chasse aux sorcières truquée" et qualifiant les enquêteurs de Robert Mueller de "voyous démocrates".

Il n'a de cesse de répéter que Paul Manafort n'a travaillé que très peu de temps sur sa campagne alors qu'il en avait pris la tête pendant une période clé, entre mai et août 2016.

Le magistrat en charge du procès, T.S Ellis, a affirmé vendredi avoir reçu des menaces et être placé sous protection policière à cause de ce dossier.

Ce procès, démarré le 31 juillet, est le premier émanant de l'enquête du procureur Mueller et marque donc un test pour son équipe.