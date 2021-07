Répression persistante des journalistes en Afrique du nord

"Dans l’Algérie de 2021, un mot peut vous mener en prison, on doit être attentif à tout ce qu’on dit ou écrit", déplore Drareni.

C’est le cas notamment de Khaled Drareni, fondateur d’un site d’information indépendant et correspondant de chaînes européennes, condamné à deux ans de prison en septembre 2020 pour "incitation à attroupement non armé". Mais bénéficiant d’une grâce présidentielle, il est actuellement en attente de son procès en Cour de cassation.

En Algérie, depuis le début du mouvement de contestation appelé de Hirak en 2019 , qui avait marqué le début d’une libération de la parole, le gouvernement a mené des actes de fortes répressions. Il a par ailleurs censuré plusieurs médias indépendants et condamné des journalistes reconnus.

Le Maroc et l’Algérie, pourtant frère ennemis, se rassemblent sur cette base de répression de l’information comme l’explique le Français Christophe Deloire, directeur général de l’ONG Reporters sans Frontières : "Ce sont deux systèmes déstabilisés qui réagissent mal et sont en train de s’enfermer de façon surprenante dans une spirale de répression".

Les autorités marocaines assurent quant à elle que ces procès n’ont rien à voir avec leur activité de journaliste et prônent "l’indépendance de la justice".

Comme l’explique le président d’Amnesty international en Belgique, Philippe Hensmans "Les accusations de viol doivent être prises au sérieux, mais on sait que c’est aussi un moyen utilisé par les autorités marocaines pour condamner les journalistes/opposants au régime". Un rapport d’Amnesty explique de façon claire ces stratégies.

Leurs soutiens dénoncent des procès "politiques" et leurs avocats ont épinglé de multiples irrégularités : écoutes illégales, enquêtes policières à charge, audiences non contradictoires. Plusieurs ONG dénoncent ces pratiques.

Comme d’autres confrères avant eux les deux journalistes sont poursuivis pour des affaires de "viols", "agressions sexuelles" en plus des accusations liés à leurs activités journalistiques.

Dans le classement publié par l’ONG Reporter sans frontières on y voit que le Maroc se situe à la 136e place, l’Algérie à la 146e. Tandis que la Libye est à la 165e place. Le rapport détaille qu’en Libye, "c’est l’impunité persistante dont bénéficient les prédateurs de la liberté de l’information dans le pays depuis une dizaine d’années qui entrave le travail journalistique".

"Le conflit armé qui divise le pays a installé, pour les acteurs des médias, un état de violence et de peur qui les contraint à faire un choix douloureux entre l’autocensure ou la propagande pour l’un des régimes qui se disputent l’Est et l’ouest du pays."

La Tunisie se targue d’avoir la 73e place, mais le rapport explique qu’il y a tout de même une hausse du danger pour les journalistes. "Le chef de la coalition islamiste et populiste Al Karama, Seifeddine Makhlouf, s’en prend régulièrement aux journalistes en les agressant verbalement dans l’enceinte même de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et sur les réseaux sociaux, en les traitant de “médias de la honte”, de “menteurs” ou encore de “canailles voulant détruire le pays et la révolution”.

Le Parlement européen a quant à lui appliqué deux résolutions successives contre l’Algérie, soulignant "la détérioration de la situation des droits de l’Homme" dans le pays.