Répression à Hong Kong : l'UE s'inquiète, mais reste prudente sur les sanctions

L'Union européenne a critiqué ce mercredi le coup de filet qui a mené à l'arrestation le même jour d'une cinquantaine d'opposants pro-démocratie à Hong Kong, un nouvel évènement dans la répression de Pékin qui "envoie le signal que le pluralisme politique n'est plus toléré à Hong Kong. La loi sur la sécurité nationale est utilisée pour écraser la dissidence et étouffer l'exercice des droits de l'homme et des libertés politiques", a estimé Peter Stano, porte-parole de la Commission européenne.

Cette loi chinoise sur la sécurité nationale de Hong Kong a été adoptée en juin dernier. Controversée dès le départ, elle a pour objectif, de la part de Pékin, de réprimer tout militantisme en faveur de l'indépendance du territoire hongkongais. Elle vise à réprimer différents crimes comme la "subversion" ou encore la collusion avec des forces étrangères, donnant même la main à la justice chinoise pour les atteintes jugées les plus graves à la sécurité nationale.

En juillet, les 27 avaient décidé de limiter les exportations européennes d'équipements et technologies sensibles devant être utilisés sur territoire hongkongais, spécifiquement s'il y a un risque que ces équipements et technologies soient utilisés pour la répression ou la cybersurveillance.

Peter Stano s'est montré très prudent quant à d'éventuelles sanctions visant Pékin. "Les 27, en Conseil Affaires étrangères, ont déjà souligné en décembre que la situation s'était détériorée à Hong Kong, et réitéré leur soutien politique à l'autonomie" de cette ex-colonie britannique sous le principe "un pays, deux systèmes", a-t-il répondu. Pour le reste, les déclarations du mois dernier restent valables: l'UE pourrait envisager d'autres mesures à l'avenir, "si nécessaire".