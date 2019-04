Report du Brexit: le Royaume-Uni et les 27 s'entendent sur la date du 31 octobre

Pas de Brexit dur ce vendredi: le Royaume-Uni et les 27 se sont mis d'accord sur une "extension flexible" jusqu'au 31 octobre pour le Brexit, a annoncé le président du Conseil européen Donald Tusk.

"Cela laisse six mois de plus au Royaume-Uni pour trouver la meilleure solution possible", a tweeté Donald Tusk après une entrevue avec la Première ministre britannique Theresa May, à la fin du sommet extraordinaire de Bruxelles.

La Première ministre britannique avait demandé un report jusqu'au 30 juin. La plupart des pays européens préféraient un report jusqu'en 2020. La France préférait un report plus court: jusqu'en juin. Les 27 ont finalement coupé la poire en deux en proposant la date du 31 octobre, à la veille de l'entrée en fonction théorique de la nouvelle Commission européenne (à la suite des élections du 26 mai).

La "flexibilité" de cette date signifie que le Royaume-Uni pourra quitter l'Union dès que le divorce serait ratifié. Le pays participera probablement aux élections européennes s'il reste membre de l'Union après le 22 mai. Theresa May a néanmoins continué à afficher l'espoir de pouvoir quitter l'UE le 22 mai et d'éviter ainsi une participation au scrutin européen.

