Report de l'élection présidentielle en Pologne : la Commission européenne "prend note", mais reste vigilante

La Commission européenne a "pris note" de l’annonce polonaise d’un report en dernière minute de son élection présidentielle, alors que la nouvelle date du scrutin est encore inconnue. Les inquiétudes ne semblent cependant pas apaisées.

Les inquiétudes demeurent

"Nous prenons note de l’annonce d’organiser l’élection présidentielle à une date ultérieure", a répondu ce jeudi aux journalistes un porte-parole de la Commission européenne, Christian Wigand. Celui-ci a toutefois immédiatement précisé qu’il reste essentiel aux yeux de la Commission d’assurer "des débats démocratiques et une campagne électorale équitables" dans tout Etat membre, et qu’il s’agit de suivre les lignes de conduite du Conseil de l’Europe en matière de bonnes pratiques électorales. "Ces standards européens incluent un débat ouvert sur les questions électorales, un processus électoral solide, avec certitude légale, le fait d’éviter des changements à court terme des lois électorales, un suffrage libre et secret, et une campagne électorale équitable", a résumé le porte-parole.

Un scrutin repoussé au dernier moment

Le scrutin polonais était initialement prévu ce dimanche (10 mai). Le parti Droit et Justice (PiS) au pouvoir, dont est issu l’actuel président Andrzej Duda, insistait pour maintenir cette date malgré la pandémie de coronavirus. Sa proposition de changer la loi pour permettre le vote par correspondance avait été rejetée ce mardi par le Sénat, créant l’incertitude à quelques jours de l’élection et alors que l’opposition accuse la majorité de surtout vouloir assurer la victoire du président sortant, sans possibilité de campagne électorale valable pour les autres candidats.

"Mener une campagne correcte, loyale, entre l’ensemble des candidats n’est apparemment pas praticable aujourd’hui", avait encore constaté fin avril le commissaire européen en charge de l’Etat de droit, le Belge Didier Reynders. Le commissaire avait pointé les difficultés de faire campagne dès lors que le droit de se rassembler est limité par la pandémie du coronavirus. Il avait aussi questionné le respect du vote à bulletin secret et relevé les changements récents à la législation électorale, alors que le Conseil de l’Europe demande qu’aucune modification fondamentale ne soit apportée à cette législation dans l’année qui précède le scrutin.

Ce jeudi, interrogé par l’AFP, Didier Reynders a indiqué que les préoccupations européennes "restent quand même les mêmes", malgré l’annonce du report de l’élection. L’organisation d’un scrutin uniquement par voie postale pose d’ailleurs des questions spécifiques, comme celle de la protection des données personnelles, a-t-il souligné.