Replanter des forêts entières: le photographe brésilien Sebastião Salgado l'a déjà fait

Replanter 900 millions d’hectares de forêts

"On a simulé une planète Terre sans être humain et on a regardé où et en quelles quantités il était possible d’avoir des forêts", nous explique-t-il. "Ensuite, nous avons exclu les zones occupées par l’activité humaine et celles où des forêts existent déjà. Sur base de ces informations, nous avons pu créer une carte des zones où il est réaliste de replanter des forêts."

Selon les chercheurs, il est possible de replanter 900 millions d’hectares de forêts à travers le monde, soit presque la surface des États-Unis. Ces forêts supplémentaires permettraient de capturer 205 milliards de tonnes de CO2, soit environ un quart de la quantité de carbone présente dans l’atmosphère actuellement.