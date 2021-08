Réouverture de la frontière américaine : les agents frontaliers canadiens entament une grève du zèle

Des milliers d’agents frontaliers canadiens ont entamé vendredi une grève du zèle, trois jours avant la réouverture de la frontière terrestre aux citoyens américains complètement vaccinés contre le Covid-19, a annoncé un syndicat.

Les opérations seront donc délibérément ralenties, les agents suivant "toutes les procédures […] et exer(çant) leurs fonctions à la lettre", a précisé l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), par courriel.

"Des mesures de grève du zèle sont en cours aux postes frontaliers et aux aéroports de tout le pays", a indiqué l’AFPC.

Ces travailleurs dénoncent le "climat de travail toxique à l’Agence" et réclament notamment de meilleures protections contre le harcèlement et la discrimination. Ils souhaitent aussi négocier une nouvelle convention collective.

Les Américains pleinement vaccinés et les résidents permanents vivant aux Etats-Unis, bientôt autorisés à entrer au Canada pour des motifs non-essentiels, une première depuis la fermeture de la frontière en mars 2020 en raison de la pandémie, pourraient donc être confrontés à "de longues files et d’importants retards aux postes frontaliers et aux aéroports" si les parties ne trouvent pas d’accord d’ici lundi, date de la réouverture.

"On espère qu’on est proche d’une entente", a toutefois indiqué à l’AFP Jeffrey Vallis, porte-parole de l’AFPC. "C’est tout à fait possible", a-t-il ajouté, précisant que les négociations se poursuivaient.

L’Agence des services frontaliers du Canada est responsable de 117 postes frontaliers terrestres et fournit des services dans 13 aéroports internationaux.