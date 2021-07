Renvois forcés de migrants vers la Libye, Amnesty International accuse l'Europe d'y jouer un rôle honteux

Selon un rapport d'Amnesty International, de terribles violations, dont des violences sexuelles, sont commises contre des hommes, des femmes et des enfants interceptés en Méditerranée et renvoyés de force dans des centres de détention en Libye. Une situation qui met en lumière, selon l'ONG, les effroyables conséquences de la coopération européenne avec la Libye en matière de contrôle de l’immigration et des frontières. Le rapport souligne les atteintes contre les droits humains perpétrés dans les centres de rétention dans lesquels les migrants ramenés en Libye sont détenus. "Ce rapport souligne également la complicité persistante des États européens, qui continuent honteusement d’aider les garde-côtes libyens à intercepter des personnes en mer et à les renvoyer de force dans l’enfer de la détention en Libye, alors qu’ils ont parfaitement connaissance des horreurs que ces personnes vont subir." Diana Eltahawy, directrice adjointe pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à Amnesty International.

Opérations de "sauvetage" libyennes

Entre Janvier et Juin 2021, les garde-côtes libyens ont reconduit quelques 15.000 personnes en Libye. cela représente plus que tout au long de l'année 2020. Amnesty International a recueilli des témoignages indiquant un comportement négligent et violent des garde-côtes libyens. Ces opérations se font avec le financement et la participation d'agences européennes telles que Frontex et des états européens. L'Italie et d'autres pays membres de l'Union Européenne fournissent une aide matérielle aux garde-côtes libyens comme des vedettes rapides et mettent en place des infrastructures telles qu'un centre de coordination maritime à Tripoli.

Centres de détention

Les personnes ainsi ramenées à terre sont ensuite détenues dans des installations gérées par la Direction de la lutte contre la migration illégale (DCIM) libyenne qui dépend du ministère de l'intérieur. Le rapport d'Amnesty fait état de témoignages de personnes ayant été emprisonnées dans ces installations. "Les gardiens violaient les femmes et les soumettaient à d’autres violences sexuelles, les contraignant notamment à des rapports sexuels en échange de nourriture ou de leur libération." Une situation généralisée dans le réseau de détention de migrants. L'analyse de Diana Eltahawy, directrice adjointe pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à Amnesty International est sans ambiguïté: " L’ensemble du réseau libyen de centres de détention liés à l’immigration est pourri jusqu’à la moelle et doit être démantelé. Les autorités libyennes doivent fermer immédiatement tous les centres de détention liés à l’immigration et cesser de détenir des personnes réfugiées et migrantes ".

Responsabilités européennes

Un rapport d'enquête parlementaire publié également aujourd'hui en commission des libertés civiles du Parlement Européen met en cause le fonctionnement de l'agence Frontex, le "garde-frontières" européen. En Méditerranée centrale mais aussi aux autres frontières de l'Europe. Le rapport est accablant pour l'agence européenne. Saskia Bricmont, députée européenne Vert/Ale et membre de la commission des libertés civiles et responsable de la décharge budgétaire de l'agence Frontex, en fait état: “Le rapport dévoile que Frontex était non seulement conscient des violations des droits fondamentaux, mais n’a de surcroît pas réagi de manière appropriée face à son obligation de prévenir les violations des droits humains. En dépit des différents signaux d’alerte provenant d’acteurs internes et externes, l’agence a fait preuve d’inactivité manifeste, voire de réticence à agir." “Il existe des signes clairs de mauvaise gestion : les rapports internes faisant état de violations des droits fondamentaux ont été ignorés, le recrutement des agents spécialisés dans les droits fondamentaux a été retardé et reste incomplet. Nous ne croyons pas en la capacité de l’actuel directeur exécutif, Fabrice Leggeri, à résoudre les problèmes que nous avons exposés."