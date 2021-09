Rencontres littéraires ou meeting de campagne ? Quand Eric Zemmour se prépare à la Présidentielle française

Locomotive des audiences de CNews depuis 2019, Eric Zemmour n'interviendra plus dans l'émission "Face à l'info" , a annoncé la chaîne, en début de semaine. CNews est contrainte, comme tous les médias audiovisuels, de décompter le temps de parole du polémiste qui ne cache plus ses velléités présidentielles. "Bien qu'Eric Zemmour ne se soit pas déclaré candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu dans sept mois", le CSA (Conseil supérieur de l'audiovisuel) "contraint" Cnews à prendre cette décision, déclare ainsi la chaîne du groupe Canal+.

Eric Zemmour va-t-il désormais jouer la carte du "vilain petit canard" ? C’est possible. Il faut, en tous cas, rappeler que le polémiste a été condamné au pénal pour provocation à la haine raciale.

Homme de médias, il a toujours eu besoin d’eux pour exister. La RTBF posait d’ailleurs cette question "Les médias ont-ils fabriqués Eric Zemmour?" dans "Le débat des Décodeurs", vendredi, sur La Première.

Invité, Franz-Olivier Giesbert, journaliste, éditorialiste répondait ceci : "Je ne crois pas que les médias ont fabriqué Eric Zemmour. Mais ils peuvent le faire. Ses livres ont pratiquement été tous des best-sellers. Dans son émission de télévision sur CNews, il est parvenu à doubler l’audience pour frôler le million de téléspectateurs à 19h."

Zemmour aura donc besoin des médias. Il s'en servira. Peut-être. Pour Nicolas Baygert, spécialiste de la communication politique et publique, également invité : "Il y a toujours une surprise dans les élections françaises. Or, on est en manque de surprises. Et il est peut être l’une d’entre-elles."

Cela pourrait donc être intéressant pour les médias. Il rajoute : "Zemmour occupe une case. Il incarne une partie de l’opinion, un champ de valeurs qui n’était plus représenté depuis la dédiabolisation du Front National, de Marine Le Pen."