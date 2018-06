Rencontre USA-Corée du Nord : réelles avancées ou show politique ?

Leur rencontre est déjà qualifiée d’historique. La poignée de main l’est tout autant. Donald Trump et Kim Jong-Un ont fait sensation devant les caméras du monde entier ce mardi à Singapour.

Kim Jong-Un s'est engagé à une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne et à détruire un site de tests de missiles "très rapidement", sans donner plus de détails. Donald Trump s'est quant à lui engagé à mettre fin aux exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud.

Qui est le grand gagnant de la rencontre ? Est-ce pour autant la fin du bras de fer entre les deux dirigeants ? Risque-t-on d’assister à un nouveau volte-face américain ?

Tout reste à faire quant à la mise en œuvre des promesses échangées ce mardi à Singapour.

Pierre-Yves Meugens reçoit autour de la table de "Débats Première", ce mercredi 13 juin en direct dès 12h30 sur La Première, Bruno Hellendorff, chercheur conjoint auprès de l’Institut Egmont, du Grip et de l’EPC, Thierry Kellner, chargé de cours au Département de Sciences politiques de l'ULB et spécialiste de la politique étrangère chinoise et Dorian Malovic, chef du service Asie au journal La Croix et co-auteur de l’ouvrage "Le monde selon Kim Jong Un" (Ed. Robert Laffont).