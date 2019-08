Rencontre Johnson/Merkel pour le Brexit : l'Allemande annonce la couleur

Boris Johnson est en ce moment en tournée dans les capitales européennes. Le Premier ministre britannique doit rencontrer demain le président français Emmanuel Macron. Aujourd’hui, c’est à Berlin qu’il a rendez-vous.

La rencontre entre la chancelière allemande Angela Merkel et le dirigeant britannique devait démarrer ce mercredi à 18h. Boris Johnson espère faire accepter ses conditions pour une sortie négociée de son pays de l’Union européenne. Mais il risque de ne pas parvenir à ses fins. Avant lui, Theresa May s’est déjà souvent cassé les dents sur ce dossier.

Déjà trois rejets

En effet, l’accord de divorce entre Londres et l’Union européenne a déjà été rejeté trois fois par les députés britanniques. Qu’à cela ne tienne, Boris Johnson promet à présent de nouvelles négociations avec les représentants de l’Union. L’objectif : "éviter le scénario du no deal", dit-il. C’est pourtant cette option, dure et sans accord, qu’il préconisait, lui-même.

Son initiative est observée avec méfiance par les dirigeants européens. Pau avant la rencontre, Angela Merkel a mis en garde.

"Je discute aujourd’hui avec le Premier ministre britannique qui vient me rendre visite. Nous évoquerons la façon la moins conflictuelle pour la Grande-Bretagne de sortir de l’Union européenne puisque nous devons assurer notre croissance économique…"

Assurer la croissance de l’économie européenne, sans aucun accord.