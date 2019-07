Rencontre entre anciens présidents ivoiriens Gbagbo et Bédié à Bruxelles : vers la création d'un front anti-Ouattara

Ce sont deux "éléphants" de la politique ivoirienne qui se sont retrouvés ce lundi à Bruxelles. Deux anciens présidents de la Côte d’Ivoire, en quête d’une alliance contre le tenant du titre, avant les élections présidentielles d’octobre 2020. Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) et Laurent Gbagbo, à la tête du Front populaire ivoirien (FPI). La rencontre entre les deux anciens chefs d’Etat était attendue, les termes ont été discutés pendant des mois et jusqu’au dernier moment, selon Jeune Afrique.

A l’arrivée, deux heures d’échanges, et un déjeuner avec les épouses respectives, à Bruxelles, car c’est Laurent Gbagbo, acquitté en février par la Cour pénale internationale de crimes contre l’humanité réside en Belgique. Un mot résume l’esprit de cette rencontre : réconciliation.

Réconciliation et libération des prisonniers politiques

Une "réconciliation nationale", un "acte fort, à la fois républicain et fraternel", précise le communiqué. Les deux hommes ont "tenu à exprimer leur compassion et leur solidarité au peuple de Côte d’Ivoire pour les traumatismes et les nombreux préjudices subis au cours de cette crise", saluant "la mémoire de toutes les victimes et des personnes malheureusement disparues pendant ces tristes et douloureux événements". Ils demandent la libération de tous les prisonniers politiques et le retour des exilés.

Henri Konan Bédié "s’est particulièrement réjoui de l’acquittement du président Laurent Gbagbo" et souhaite son "retour rapide en Côte d’Ivoire pour participer activement au processus de réconciliation nationale".

Ce n’est donc pas encore une alliance ou une fusion entre les mouvements respectifs des deux hommes, mais un rapprochement très clair à quelques mois du scrutin présidentiel ivoirien.