Rejet massif de l'accord sur le Brexit, une motion de censure est déposée contre Theresa May

La Chambre des communes a rejeté mardi soir l’accord sur le Brexit négocié par la Première ministre britannique Theresa May avec l’Union européenne.

La chambre des Communes a recalé le texte par 432 voix contre 202, la plus lourde défaite essuyée par un dirigeant britannique depuis les années 1920.

Dans un ultime plaidoyer peu avant le scrutin, Mme May avait estimé que voter contre l'accord revenait à se prononcer pour "l'incertitude, la division et le risque réel de ne pas conclure d'accord". Elle avait en outre souligné le caractère historique de cette décision, qui constituerait l'un des moments les plus importants de la carrière politique des parlementaires.

Une période de crise majeure s'ouvre, peut-être de chaos, résultat de près de deux ans de cheminement vers une sortie de l'Union. Le 23 juin 2016, les Britanniques ont voté pour le Brexit à près de 52%.

Si les parlementaires britanniques avaient approuvé l'accord de Brexit du gouvernement, il aurait pu être appliqué sans délai. Le Parlement l'aurait inscrit dans une loi et après vote au Parlement européen et approbation par le Conseil des ministres de l'Union, cela aurait permis au Royaume-Uni de quitter l'Union européenne, comme prévu, le 29 mars, avec une période de transition jusqu'à la fin de 2021. Ce scénario de Brexit ordonné n'est plus à l'ordre du jour.