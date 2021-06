Régionales françaises : abstention très importante, le RN de Marine Le Pen ne gagnerait aucune région, selon un sondage

Le nombre de votants à 17H était à peine plus important que dimanche dernier. 27%, pour 26% au premier tour. Et cela, malgré les appels de toute la classe politique toute la semaine pour inciter les Français et Françaises à aller voter.

La PACA aux Républicains

L'objectif du parti d'extrême-droite était de conquérir au moins une région. Une sorte de trophée symbolique et emblématique pour Marine Le Pen avant la présidentielle de l'an prochain. Et l'espoir passait par la région PACA, la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au premier tour, Thierry Mariani, la tête de liste du Rassemblement national avait obtenu 36% pour 31 à son adversaire des Républicains, le président sortant de la région, Renaud Muselier.

Mais selon notamment un dernier sondage, Renaud Muselier l'emporterait avec 53% pour 47% à Thierry Mariani. Le Front républicain, destiné à faire barrage à l'extrême-droite, aurait porté ses fruits. Pour rappel, la liste de gauche, et pourtant sa tête de liste n'y était pas favorable à l'issue du premier tour, s'est retirée.