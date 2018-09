Régate historique à Venise: faste et traditions

Ce premier dimanche de septembre était synonyme à Venise de régate historique. L'un des évènements annuels les plus populaires de Venise, après les carnaval peut-être. Une journée qui plonge participants et spectateurs dans le faste d'une république qui fut parmi les plus puissantes de toutes les rives de l'Adriatique et de la Méditerranée.

Reconstitution

Sur le Grand Canal défilent des dizaines d'embarcations qui, dans une reconstitution qui se veut la plus fidèle possible, commémorent l'accueil triomphal réservé à la reine de Chypre après son abdication en faveur de Venise. C'était en 1489.

529 ans plus tard, plus de cent mille spectateurs se sont une fois encore retrouvés tout au long du parcours d'une régate historique devenue rendez-vous incontournable.

Émotion

"Cela fait 54 ans que j'assiste à cette régate", confie Andrea Pettenello, un spectateur vénitien, "C'est toujours la même émotion, chaque année, à la fois égale et différente. Cette fois, je l'ai regardée essentiellement depuis la rive, l'année dernière j'étais sur un bateau avec l'association dont je suis membre. Parfois, je suis dans un palace, c'est en tout cas toujours une émotion".

Compétition et hommage

Une émotion aussi lors du volet plus sportif de la régate, qui consiste en une véritable course de vitesse entre gondoles et barques de différents types, qui toutes, ont participé depuis plusieurs semaines aux éliminatoires pour se qualifier pour cette finale prestigieuse. Ce dimanche, tous les participants ont aussi rendu un hommage aux victimes de l'écroulement du pont de Gênes.