Réfugiés syriens: "Ces gens quittent leur pays parce qu'ils n'ont vraiment pas d'autre choix"

Selon l'ONU, le nombre de réfugiés et de déplacés internes à la suite des conflits dans le monde a atteint en 2017 un nouveau record, pour la cinquième année consécutive, à 68,5 millions. L’Union européenne s’efforce d'agir sur le terrain, dans les pays limitrophes de la Syrie en particulier, notamment par le biais du EU Regional Trust Fund in Response to the Syrian Crisis (EUTF). Interrogée sur La Première, Iris Abraham, responsable communication et sensibilisation auprès d’EUTF explique que ce fonds "est doté d’un milliard et demi de dollars pour le moment et il est consacré notamment au soutien des réfugiés syriens et des communautés locales et autres en Irak, en Jordanie, en Syrie et au Liban. Ce qui est particulier ici, c’est qu’en fait la majorité des réfugiés syriens sont accueillis par les pays autour de la Syrie. Juste un exemple : le Liban, qui a une population de quatre millions d’habitants accueille plus d’un million de réfugiés, ce qui représente un quart de leur population, ce qui est vraiment énorme. Notre fonds aide notamment les réfugiés syriens qui sont sur place au Liban, en Irak et en Jordanie, ainsi que les communautés locales".

L’Europe n’accueille qu’une minorité de ces réfugiés, ils restent plutôt dans les pays limitrophes à la Syrie, poursuit-elle : "Souvent, ils sont localisés très proches de la frontière syrienne, dans la région de la Bekaa au Liban, au nord de la Jordanie. Ce sont aussi historiquement des régions jordaniennes et libanaises moins riches, un peu plus pauvres, donc ça pèse énormément sur l’infrastructure du pays même".

"Les réfugiés font vraiment partie de la population"

Concernant les conditions de vie dans ces zones, "on n’a pas ce concept classique d’un camp de réfugiés. Dans cette crise particulière, 90% des réfugiés vivent hors camp. Ça veut dire qu’ils vivent parmi la population, ils vivent dans les villages, dans les villes, dans les quartiers, ils vont aux mêmes écoles, ils utilisent les hôpitaux, etc. Donc, ils font vraiment partie de la population. Ça veut dire qu’un maire d’une ville a d’un coup 50% ou 20% de plus de population et qu’il faut s’en charger. Et c’est exactement là où ce fonds arrive, parce qu’on aide aussi à la reconstruction et au renforcement des infrastructures sanitaires et éducatives pour notamment soutenir les pays — le Liban, la Jordanie et l’Irak — ainsi que les réfugiés" dit-elle.

A propos des relations entre les réfugiés et les populations locales, Iris Abraham rappelle "qu’on est maintenant dans la huitième année de cette crise, ce qui est énorme. Si on imagine ça en Europe, c’est clair que la situation ici serait assez différente. Il faut dire qu’il y a quand même un sens de l’accueil assez impressionnant. C’est clair qu’il y a des tensions et c’est tout à fait normal, mais il y a quand même un effort énorme qui est fait par les pays et par la population avec les moyens qu’ils ont. Clairement, ils ont encore plus besoin d’aide parce que pour le moment il n’y a pas de solution politique, et tant qu’il n’y en a pas, les réfugiés restent. Il n’y a pas les conditions pour retourner et on appuie ces États et la population a besoin de cet appui".

"Ils n'ont pas d'autre choix"

Dans le cas particulier de cette crise syrienne, dire que ces réfugiés ont juste envie d’une meilleure vie et de plus de confort "est une contre-vérité parce que ce sont des réfugiés de guerre. Ce qui s’applique ici, ce sont les conventions de Genève. Ces gens quittent leur pays parce qu’ils n’ont vraiment pas d’autre choix. Les Syriens sont des gens extrêmement attachés à leur pays, c’est un pays magnifique, et ce sont des gens qui doivent vraiment fuir la guerre, la torture, les traumatismes d’avoir perdu leurs parents, leurs enfants, etc. Si on leur parle du terrain, c’est extrêmement touchant ce qu’ils ont vécu, et ce qui est le plus touchant c’est que, malgré tout ce qu’ils ont vécu, ces gens sont dotés d’une détermination, d’une résilience, d’une force et d’un talent immenses et d’une volonté de continuer à se battre et à reconstruire leur pays. Ils ont besoin d’un tout petit appui et après ils se lancent. C’est impressionnant ce qu’on voit sur le terrain" témoigne-t-elle.

Un événement est organisé ce mardi soir à Flagey (Ixelles) : plus d'information sur ce site.