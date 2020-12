Grab d'une vidéo obtenue par l'AFP, où l'on voit un passeur birman frapper un passager rohingya lors d'une traversée en mer - ©

Réfugiés Rohingyas: une vidéo révèle la cruauté des passeurs en mer - 15/12/2020 Sur un bateau rempli de réfugiés rohingyas, on voit un passeur birman frapper sans pitié les passagers : cette vidéo obtenue en exclusivité par l'AFP montre la brutale réalité du trafic dont cette communauté est victime. Sur ces images rares, filmées avec un smartphone par l'un des passeurs sur le bateau parti en février du Bangladesh vers la Malaisie, on distingue des rangées de migrants assis amaigris, dont beaucoup d'enfants entassés sur le pont et les étages inférieurs en bois. Une dispute éclate, un trafiquant repousse l'un des membres de cette minorité musulmane, qui fuit les persécutions en Birmanie à majorité bouddhiste, et le frappe avec un cordage. Il s'empare ensuite de ce qui semble être un fouet et roue de coups un groupe d'hommes torse nus qui essayent de s'enfuir vers un autre pont.