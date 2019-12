Réforme des retraites: plus de 180.000 Français dans les rues

Transports à l'arrêt, écoles fermées, mobilisation des retraités, étudiants et enseignants avec 250 manifestations prévues en France : le bras de fer s'est engagé avec le pouvoir dans un contexte social déjà tendu autour de la future réforme des retraites, promesse phare d'Emmanuel Macron pour son quinquennat.

La CGT a réalisé une carte de France des manifestations organisées ce jeudi 5 décembre - © CGT

Plus de 180.000 personnes ont manifesté dans une trentaine de villes en France contre la réforme des retraites, selon des chiffres communiqués par la police ou les préfectures et que l'AFP a additionnés à la mi-journée.

Grosse ambiance et énormément de monde au départ de la manif nantaise #Nantes #greve5decembre pic.twitter.com/4gQj92tPPV — 20 Minutes Nantes (@20minutesnantes) December 5, 2019

Parmi les mobilisations massives, les autorités ont compté 20.000 personnes à Montpellier, 19.000 à Nantes, 15.000 à Clermont-Ferrand, 10.500 à Tours, 10.000 à Rennes. Ces chiffres n'incluent pas la manifestation à Lyon - où l'AFP a constaté une mobilisation très importante mais ne disposait pas de chiffre -, ni de Marseille et Paris. La manifestation parisienne s'annonce la plus suivie. Le cortège a démarré à 14h00 de la Gare de l'Est et rejoindra la place de la Nation. Jusqu'à présent, la marche s'effectue dans le calme et rassemble un public très diversifié : des jeunes, des familles, des personnes âgées, ...

#greve5decembre : les banques se barricadent à #Paris en prévision du passage de la manifestation pic.twitter.com/jBIpZnc2nF — Aubin Laratte (@laratteaubin) December 5, 2019

Début de la mobilisation Gare de l’Est à Paris - © Pierre Marlet/RTBF

La compagnie jolie môme à paris #5decembre pic.twitter.com/XFgM7Q85rq — Mathilde Goanec (@Matiatwitt) December 5, 2019

Énormément de monde entre République et gare du Nord : syndicats, stands de partis politiques, gilets jaunes, étudiants, anarchistes, pompiers, profs, hospitaliers..... Foule très hétérogène #GreveGenerale #greve5decembre pic.twitter.com/cgKz8sGeVR — Guillaume Poingt (@guillaumepoingt) December 5, 2019

Les féministes sont aussi descendues dans les rues de Paris cette après-midi - © Marc Sirlereau/RTBF

A Paris, le ministère de l'Intérieur s'attend à la présence de "quelques centaines" de "black blocs" et "gilets jaunes radicaux", une situation quasi habituelle depuis la loi travail de 2016. La préfecture de police a mobilisé près de 6.000 policiers et gendarmes. A 13h00, la préfecture de police signalait 6.333 personnes contrôlées et 28 interpellations.



"Nous avons vu qu'il y avait une grève aux infos, mais ce qui nous marque, c'est toute la présence policière, on ne voit pas ça au Canada", s'étonne Lisa, une touriste canadienne qui a dû renoncer à visiter la tour Eiffel, monument fermé au public ce jeudi. - © Marc Sirlereau/RTBF

De brefs affrontements entre jeunes cagoulés, "gilets jaunes" et forces de l'ordre ont éclaté en marge de la manifestation lyonnaise, a constaté l'AFP.

Dans les transports, on compte 90% de TGV et 80% de trains régionaux annulés, et 10 lignes du métro parisien fermées. Des grèves illimitées sont prévues à la RATP et à la SNCF, où le taux de grévistes a atteint 55,6% en moyenne, et 85,7% parmi les conducteurs, selon la direction. Les transports de grandes agglomérations comme Strasbourg, Bordeaux, Marseille, Nantes ou Lille sont également massivement perturbés.

#greve5decembre Paris : gare de Lyon, jeudi matin, 7h45. Du jamais vu !!! pic.twitter.com/BiZokehPzM — L'Echiquier social (@EchiquierSocial) December 5, 2019

#greve5decembre la ligne 7 du métro est l'une des rares qui circule ce jeudi. À #LaCourneuve, les usagers l'empruntent pour tenter de rejoindre Paris pic.twitter.com/Um85rJIxi1 — France Bleu Paris (@francebleuparis) December 5, 2019

Sept des huit raffineries françaises étaient en grève, sans impact pour l'instant sur les stations-service. Les compagnies aériennes ont été priées de réduire de 20% leur programme. Nombre d'écoles sont aussi restées closes. Le ministère de l'Éducation nationale a recensé 51,15% d'enseignants grévistes dans le primaire et 42,32% dans le secondaire. Au total, un fonctionnaire sur cinq était en grève (21,2%), selon le secrétaire d'Etat Olivier Dussopt. A EDF, le taux de grévistes atteignait 43,9% selon la direction. Selon la CGT, les préfectures de Haute-Marne et de Lorraine notamment ont été privées de courant. Face au mouvement, le président Emmanuel Macron est "calme et déterminé à mener cette réforme, dans l'écoute et la consultation", a indiqué l'Élysée, précisant que "le Premier ministre s'exprimerait vers le milieu de la semaine prochaine sur l'architecture générale de la réforme". Le mouvement de grève à la SNCF continuera demain à la suite d'un vote unanime des syndicats. Pour décider de la suite du mouvement, des assemblées générales sont prévues en fin de journée, ainsi qu'une réunion vendredi matin des organisations à l'initiative du mouvement.