Réforme des retraites en France: les opposants redescendent dans la rue, des grèves se poursuivent

"Même si Macron ne le veut pas, nous on est là!" Au terme d'une neuvième journée de mobilisation jeudi contre la réforme des retraites, les opposants ont réfuté tout essoufflement, tandis que le texte a entamé cette semaine un parcours chahuté à l'Assemblée nationale.

Selon la CGT, le syndicat français des salariés, 130.000 personnes ont battu le pavé parisien, entre gare de l'Est et la Nation, pour réclamer le "retrait d'un projet injuste et dangereux". Ils étaient 5.300 à Lyon, 4.500 à Marseille, 3.500 à Toulouse ou Bordeaux, 2.700 à Rennes, 2.300 à Nantes, 1.700 à Lille, 1.600 à Clermont-Ferrand, 1.300 à Dijon, 1.100 à Perpignan, selon les préfectures ou la police.

"La mobilisation est là. Ceux qui refusent de la voir doivent ouvrir les yeux", a renchéri le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, peu avant le départ du cortège parisien. "On est loin d'être à la fin du mouvement", a-t-il assuré, dénonçant la "pseudo loi" en cours d'examen à l'Assemblée nationale.