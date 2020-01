Réforme des retraites en France: des milliers de manifestants défilent à Marseille

Cheminots, dockers, salariés de l'énergie ou encore enseignants et fonctionnaires territoriaux: à Marseille, plusieurs milliers de personnes ont défilé mardi à Marseille, déterminées à obtenir le retrait du projet de réforme des retraites.

Le cortège, parti du Vieux-Port et qui a effectué une boucle pour finir sa course devant l'hôtel de ville, a rassemblé quelque 5.550 personnes selon la police, et 35.000 selon la CGT.

"On est déterminés à ne rien lâcher. Is faut qu'ils abandonnent leur projet de merde!", s'est exclamé auprès de l'AFP Renaud Henri, secrétaire général de la CGT énergie de Marseille. "Le gouvernement veut montrer qu'il est dur, mais nous aussi on est durs on n'a pas le choix que d'aller jusqu'au bout", a-t-il ajouté.

"La stratégie du gouvernement n'est pas une surprise. Il faut savoir arrêter un projet de réforme qui est largement impopulaire", a ajouté Rémi Hours, responsable de la CGT cheminots, assurant que son syndicat était déterminé à continuer la lutte en "ciblant des journées d'actions, tout en maintenant une pression minimale en permanence".

"Le gouvernement n'a toujours pas convaincu, et c'est pour ça que nous continuons", a de son côté déclaré Laurent Tramoni, responsable du SNES FSU à Marseille.

"Ceux qui luttent aujourd'hui sont ceux qui défendent les valeurs de la République, face au libéralisme", a de son côté commenté Christine Brocchiero, 54 ans, professeur d'histoire-géographie, venue manifester avec une dizaine d'enseignants de son lycée de l'est de Marseille: "Le gouvernement doit s'en souvenir, il joue avec le feu".

"Réforme du lycée, des hôpitaux, de la SNCF... les attaques sont multiples, et les retraites c'est ce qui fait une colle entre nous tous. On se sent solidaires", a-t-elle ajouté.

A Nice, une manifestation a également rassemblé de 1.600 personnes, selon la préfecture, à 7.000, selon la CGT.