Référendum en Californie: les électeurs rejettent la révocation du gouverneur

Les électeurs de Californie ont décidé de maintenir en fonction leur gouverneur démocrate, Gavin Newsom, votant majoritairement "" au référendum organisé par ses détracteurs pour obtenir sa révocation, selon des estimations diffusées mardi soir par les médias américains.

Le "non" obtenait environ deux-tiers des voix après dépouillement de plus de 60% des bulletins déjà comptabilisés, selon CNN et NBC. Avec une telle avance, les deux chaînes estiment que le démocrate Gavin Newsom va rester gouverneur de l'Etat le plus peuplé des Etats-Unis et terminer son mandat.

Le président américain s'est rendu dans l'Etat en début de semaine pour entre autres apporter son soutien au gouverneur démocrate.