Recours néerlandais contre l'interdiction de la pêche électrique rejeté par la Cour de justice européenne

Un recours des Pays-Bas, qui contestaient l'interdiction dans toute l'UE à partir de l'été 2021 de la pêche électrique -méthode principalement utilisée par les Néerlandais-, a été rejeté jeudi par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

La justice européenne a estimé dans son arrêt que les Pays-Bas n'avaient pas démontré "le caractère inapproprié" de cette interdiction, décidée en 2019, et que Bruxelles disposait de toute façon d'un "large pouvoir d'appréciation" dans le domaine de la pêche, compétence exclusive de l'Union.

En 2019, les instances européennes avaient validé une interdiction stricte et totale de la pêche à impulsion électrique dans l'UE à partir de juillet 2021. Les années précédentes, cette méthode de pêche était déjà théoriquement interdite par l'Europe, mais de larges dérogations avaient été introduites à partir de 2006.

Dérogation

Les pêcheurs néerlandais, surtout, en ont profité. L'UE a accepté de maintenir une dérogation pour une partie d'entre eux jusqu'en juin de cette année. Pour la France et la Belgique, qui utilisent beaucoup moins cette méthode, l'interdiction est déjà entrée en vigueur en 2019.

Les Pays-Bas ont avancé dans leur recours que le législateur européen ne s'était pas basé sur les derniers avis scientifiques concernant la pêche au chalut avec courant électrique impulsionnel. La Cour expose qu'il y a débat sur l'ampleur des incidences négatives sur l'environnement de cette technique de pêche, mais qu'on ne peut pas en nier l'existence. D'ailleurs, le législateur de l'Union n'a pas non plus l'obligation de se baser uniquement sur les avis scientifiques et techniques disponibles, rappelle la Cour.