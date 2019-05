Record du plus grand nombre de Mercedes par habitant pour la ville d’Imotski

La petite ville d’Imotski, en Croatie, détient un étrange record. Celui du plus grand nombre de Mercedes par habitant. Sur les 16.000 voitures immatriculées, plus de la moitié sont des Mercedes. Ivan Topic en possède 13, qu’il a ramenées après avoir travaillé 20 ans en Allemagne. Pour lui, le plus important était de « rentrer au pays avec une Mercedes car cela prouvait que j’avais réussi. Ce véhicule m’a donné un statut, une place particulière. »

Aujourd’hui, comme leurs parents dans le passé, les jeunes quittent Imotski. Non pas en voiture de luxe mais en bus. A la gare routière de la ville, des graffitis sur le mur symbolisent ce nouvel exode. Ivana Kraslevic, étudiante, pointe une série de noms : la liste des gens partis ces dernières années afin de trouver un emploi et qui se sont construit une famille à l’étranger.

Au total, plus de 350.000 Croates ont quitté le pays depuis 2013, date de l’entrée dans l’Union européenne. Cet exode fait peser un risque sur l’économie du pays pense l’adjoint au Maire d'Imotski. Selon lui, « c’est la possibilité de trouver un travail mieux payé dans un autre pays d’Europe qui pousse certains à partir. Beaucoup de gens, imprégnés par la mentalité du passé, pensent que l’Etat Croate devrait fournir du travail et un bon salaire à tous. »

En entrant dans l’Union, beaucoup d’habitants d’Imotski et d’ailleurs en Croatie pensaient que l’Europe leur permettrait tous de trouver un emploi et de rouler en Mercedes. Six ans plus tard, la déception est de taille.