Recherche fonctionnaires désespérément, quand l’Italie a 50.000 postes à pourvoir

En outre, les nouvelles embauches dans le secteur public serviront à rendre l’administration publique plus efficace et à améliorer les services, également dans le cadre du plan de gestion des urgences épidémiologiques liées au coronavirus.

Des stabilisations, des prolongations de contrat et d’autres procédures seront menées pour recruter ce personnel tant désiré. Le gouvernement italien annonce des procédures concurrentielles rapides et numérisées, avec des épreuves décentralisées et en ligne.

Il y aura des recrutements dans le secteur scolaire, la Santé, dans la Police, et dans différents Ministères (Economie et finances, Travail, Justice etc.), à l’inspection des impôts et dans d’autres agences et organes de l’Etat.