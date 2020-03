Réchauffement climatique : un petit village en Alaska bientôt rayé de la carte

Pour les américains, le petit village de Kivalina est tout bonnement le bout du monde. Situé sur une petite île de glace en Alaska, il faut prendre 5 avions pour y parvenir. Et bientôt, le petit village de Kivalina sera totalement inaccessible, la piste d’atterrissage étant en train de fondre à cause du réchauffement climatique. Une équipe de France Télévision est allée à la rencontre des habitants qui seront bientôt les premiers citoyens américains à devenir des réfugiés climatiques.

L'année 2019 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée en Alaska et de nombreux villageois se préparent à partir. Ils ont tenté de porter plainte contre les grandes compagnies pétrolières, accusées de réchauffement climatique, mais aujourd'hui, plus le temps passe, plus leur territoire est menacé. La glace de mer s'effrite et les poissons sont difficiles à attraper.