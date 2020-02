Réchauffement climatique : les Vosges attendent la neige désespérément

Depuis le télésiège, le décor est immaculé. Ce mercredi 5 février sous le soleil, la station "La belle montagne" tourne à plein régime. Perché à un peu plus de 900 mètres d’altitude, ce domaine skiable situé sur la commune de La Bresse est la première station des Vosges. Pourtant, 24 heures plus tôt, il n’y avait pas un seul flocon sur les pistes totalement lessivées par la pluie. La neige n’est plus tombée en grande quantité depuis le 26 décembre dernier. Et les températures positives annoncées dans les prochains jours donnent des sueurs froides aux professionnels des sports d’hiver.

Les pieds dans la boue

Si la neige forme un mince manteau, cette couche de poudreuse ne va pas sauver la saison. En France, les vacances de février débutent samedi. Avec les congés scolaires des pays voisins, l’affluence va s’échelonner sur 3 semaines mais la neige ne tiendra pas la longueur au vu des températures trop douces et de la pluie qui devrait être de retour dès dimanche.

"C’est la première fois qu’on ressent une si grosse déception avec la pluie qui a précédé le verglas… On vient ici depuis 20 ans. On a jamais vu ça !" constate un couple d’amoureux inconditionnels de la région.

Les Belges sont très nombreux à fréquenter le domaine et ils sont soulagés de pouvoir quand même profiter des plaisirs de la glisse : "On est là depuis deux jours et donc on est content d’en profiter même si qualité n’est pas terrible", sourit l’un d’eux. "On est heureux qu’elle soit tombée la nuit dernière même s’il en manque encore un peu. On vient quand même pour ça donc c’est toujours décevant quand on ne la trouve pas l’arrivée", reconnaît une maman qui a fait le déplacement avec sa famille.