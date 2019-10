Réchauffement climatique: la Méditerranée "hotspot" du monde

Avec les pays qui la bordent, la Méditerranée se classe aujourd’hui parmi les “hotspots” – les points les plus touchés de la planète suite aux évolutions climatiques en cours. La Grande Bleue s’est réchauffée de 1,5°C depuis l’ère préindustrielle pour une moyenne mondiale de 1,1°C, cela veut dire : 20% plus vite que le reste du globe.

“Nous sommes une des régions du monde les plus touchées par le changement climatique”, a souligné Nasser Kamel, secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée, lors d’une réunion jeudi à Barcelone. Un rapport rendu public jeudi à Barcelone souligne en effet que, sur les vingt villes du monde qui vont le plus subir l’élévation du niveau des océans d’ici 2050, plus de la moitié se trouvent autour de la Méditerranée.

Selon la même étude, la température de cette mer devrait augmenter de 2,2°C en 2040 voire même de 3,8°C dans certaines parties du bassin méditerranéen à la fin du siècle, tandis que la vague de canicule deviendrait être “plus fréquente et/ou plus intense”.

Quel est le destin de l’eau face à ces menaces ?

D’après les experts du MedEcc, un réseau qui regroupe 600 scientifiques des pays méditerranéens, la Grande Bleue est la zone la plus touchée par le changement climatique avec une augmentation de température supérieure à la moyenne qui menace les ressources agricoles et en eau. "En Tunisie aujourd’hui, avec les intrusions d’eau de mer, il n’y a plus aucune nappe souterraine d’eau douce qui ne soit pas salée", déclare Semia Cherif professeure à l’université El Manar de Tunis au journal Le Monde.

Selon une étude du MedEcc, "la population méditerranéenne peut être considérée comme " pauvre en eau", c’est-à-dire qu’elle dispose de moins de 1.000 m3 par habitant et par an. De plus, la population devrait passer de 180 millions de personnes en 2013 à plus de 250 millions dans les 20 prochaines années".

Selon la même étude, la pêche aussi pourrait être endommagée et ce par la surexploitation et la disparition d’espèces en raison du réchauffement de la mer.