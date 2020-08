Réchauffement climatique : la fonte de la calotte glacière du Groenland aurait atteint le point de non-retour, vrai ou faux?

En ces temps de canicule, c'est une information qui pourrait donner... froid dans le dos : la fonte de la calotte glacière du Groenland aurait atteint un point de non-retour. C'est une étude publiée sur le site Nature Communications Earth and Environnement qui tire la sonnette d'alarme : tous les efforts entrepris n'empêcheraient pas la fonte des glaciers et leur disparition totale. Nous avons essayé d'y voir plus clair.

La photo de ces scientifiques danois traversant le fjord d’Inglefield (Bredning) avec leurs chiens les pieds dans l'eau, au nord-ouest du Groenland, le 13 juin 2019, avait fait le tour du monde, illustrant le réchauffement climatique. - © Steffen M Olsen / Twitter

Rappelez-vous, c'était au mois de juin 2019. Cette photo, prise par des scientifiques danois traversant le fjord d’Inglefield (Bredning) avec leurs chiens les pieds dans l'eau, au nord-ouest du Groenland, le 13 juin 2019, avait fait le tour du monde. Elle illustrait à elle seule les dérèglements climatiques. Un an plus tard, la situation s'aggrave encore, selon cette étude menée par des chercheurs de l'Ohio State University. Grâce entre autres à l'utilisation de données recueillies par satellite, ils ont pu observer l'évolution de 200 glaciers du Groenland au cours de ces 40 dernières années, et la fonte de la calotte glacière est bel et bien avérée.

Frank Pattyn, glaciologue à l'ULB, nous explique comment la taille de la calotte glacière varie : "La calotte prend du volume grâce à l'accumulation de neige et de glace, mais elle en perd aussi à cause de la fonte de la glace. Si la fonte est égale à ce qu'on accumule, le volume ne bouge pas. Ce que l'on constate depuis plusieurs années, et qui est confirmé par cette étude, c'est que le Groenland perd de la masse, et contribue ainsi à l'élévation du niveau de l'eau". Une perte de l'ordre de 450 milliards de tonnes par an dans les années 80 et 90, compensées par des chutes de neige. Depuis les années 2000, ce sont pas moins de 500 milliards de tonnes par an qui fondent, alors que la quantité de neige tombée n'augmente pas.

Une fois que la glace est fondue, elle est perdue

Pour bien comprendre ce fonctionnement, et les résultats de l'étude, il faut se rendre compte que la calotte glacière bouge : "Elle transporte la glace, qui se déplace de l'intérieur de la calotte vers les bords, et arrive vers des glaciers, qui sont le plus souvent en contact avec l'océan (Arctique et Atlantique Nord). Ces morceaux vont un jour casser, terminer dans l'océan pour former des icebergs, et finir par fondre". Cette étude s'est focalisée sur le comportement de ces glaciers lors de ces quarante dernières années, et le constat que l'on peut tirer de l'étude américaine est clair : "A partir de 2005, il y a eu une nette accélération de la fonte de ces glaciers. On ne perd pas juste la glace par la fonte, mais aussi par le transport accéléré de la glace vers l'océan. Et une fois que la glace est fondue, elle est perdue".

