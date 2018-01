Réchauffement climatique? 47°, un été si torride en Australie que les animaux en meurent

Alors qu'on observe un froid polaire sur l'Amérique du Nord, aux antipodes, l'Australie connaît un des étés les plus chauds de son histoire, avec des températures dépassant les 47 degrés!

Dans de vastes régions d'Australie, les températures ont atteint des niveaux qui menacent la vie, note ainsi le New York Times, provoquant des feux de brousse et faisant fondre l'asphalte.

Mais la faune australienne a également été fortement affectée par la chaleur intense, rapporte National Geographic.

Une groupe de protection de la nature de la région de Sydney a ainsi retrouvé, plus de 400 renards volants, une espèce de chauve-souris,retrouvés morts , probablement à cause de la chaleur. Kate Ryan a déclaré au journal local que la chaleur avait des effets mortels sur le cerveau des animaux. ""Ils ne peuvent pas refroidir leur corps à ce stade. D'une certaine façon, ils sont en train de bouillir dans leurs corps."

La chaleur aurait aussi un impact sur les koalas et leur habitat: les conditions plus chaudes et plus sèches séchent les feuilles d'eucalyptus qu'ils utilisent pour s'hydrater et les poussent à quitter leurs arbres. La température aurait augmenté d'un degré en moyenne depuis un siècle et les précipitations ont diminué de 19%.

Quant aux opossums, des Australiens rapportent en avoir vu boire dans les jardin ou venir se réfugier sous l'ombrage des terrasses... quitte à brûler leurs pattes sur l'asphalte chaud au passage.