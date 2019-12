Réactions internationales face aux résultats des élections britanniques: entre doute et félicitations

Looking like a big win for Boris in the U.K.!

Les deux leaders politiques sont proches, tous deux ayant opté pour une posture populiste pendant leurs campagnes électorales respectives. "La Grande-Bretagne et les Etats-Unis seront maintenant libres de conclure un énorme nouvel accord commercial après le Brexit. Cet accord est potentiellement beaucoup plus gros et plus lucratif que n'importe quel accord qui pourrait être conclu avec l'Union européenne. Bravo Boris!", a ajouté le président américain.

Leurs détracteurs craignent qu'un tel accord soit trop fortement libéral et qu'il réduise les régulations jugées raisonnables autour des services financiers ou encore de l'agriculture.

Le Kremlin doute

Le Kremlin de son côté a affirmé douter d'une amélioration des relations entre Moscou et Londres, plombées par des désaccords persistants et un scandale d'espionnage.

"Nous espérons toujours que les forces politiques remportant les élections, quel que soit le pays, vont adhérer au dialogue et se concentrer sur l'établissement de bonnes relations avec notre pays. Mais je ne sais pas dans quelle mesure de telles attentes sont appropriées dans le cas des conservateurs britanniques", a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Merkel promet un partenariat étroit

Angela Merkel a félicité Boris Johnson pour sa "victoire claire" lors des élections et affirmé vouloir coopérer avec le Royaume-Uni en vue d'un "partenariat étroit".

"Je me réjouis de la poursuite de notre coopération pour l'amitié et un partenariat étroit entre nos deux pays", a-t-elle indiqué dans une déclaration publiée par son porte-parole sur Twitter.

Le pari d'une relation future la plus étroite possible

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez l'a également félicité. "Félicitations à Boris Johnson pour sa victoire. Nous continuerons à travailler pour un Brexit ordonné qui garantit les droits et les libertés des citoyens et apporte la sécurité aux secteurs économiques. Nous faisons le pari d'une relation future la plus étroite possible entre l'Union européenne et le Royaume-Uni".

Le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, demande lui une coopération constructive. "L'électorat britannique lui a donné (à Boris Johnson) un mandat clair. Je pense que cela est plutôt une bonne nouvelle. Sinon, cela continuera à nous occuper encore pendant des années."