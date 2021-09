Réactions internationales aux commémorations des attentats du 11 septembre 2001

Voici les principales réactions internationales et des médias aux commémorations des attentats du 11-Septembre aux Etats-Unis, les attaques jihadistes les plus meurtrières de l’Histoire, perpétrées il y a 20 ans.

Nous n'oublierons jamais. Nous combattrons toujours pour la liberté. We will #NeverForget . We will always fight for freedom. pic.twitter.com/tpoquQegMI

A Bruxelles, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen a rendu hommage aux victimes de ces attaques jihadistes.

"Le 11 septembre, nous nous souvenons de ceux qui ont perdu la vie et honorons ceux qui ont tout risqué pour les aider. Même dans les moments les plus sombres et les plus éprouvants, le meilleur de la nature humaine peut transparaître. L’UE se tient aux côtés des Etats-Unis pour défendre la liberté et la compassion contre la haine", a-t-elle tweeté.

►►► À lire aussi : 20 ans des attentats du 11 septembre : les noms des victimes sont égrenés

En Grande-Bretagne, la reine Elizabeth II a rendu hommage aux victimes des attentats ainsi qu’à ceux qui se sont ensuite attelés à "reconstruire", dans un message adressé au président américain Joe Biden.

"Mes pensées et prières – et celles de ma famille et du pays tout entier – demeurent auprès des victimes, des survivants et des familles affectées, ainsi qu’auprès des premiers intervenants et des secouristes", a déclaré la souveraine âgée de 95 ans.